GF Vip, Andrea Zelletta balla con la Cannavò, il commento di pungente di Zorzi: "Natalia muta"

Settimana dopo settimana diventano sempre più interessanti le vicende che nascono all’interno della villa del “Grande Fratello Vip“, forse alcuni personaggi rendono il reality più movimentato, come per esempio la presenza di Tommaso Zorzi, sempre pronto a sparlare o a sottolineare alcuni avvenimenti nella casa, che per quanto possano sembrare banali, molte volte nascondono degli spunti sentimentali davvero molto interessanti.

Molti fan del web infatti, dopo un’attenta analisi, hanno iniziato a nutrire dei dubbi circa quel rapporto di amicizia che stava nascendo tra Andrea Zelletta e Adua Del Vesco. Nonostante i due sono ampiamente fidanzati, alcuni hanno iniziato a supporre che stesse nascendo qualcosa.

Proprio in quest’ottica, di recente si è avuto modo di vedere una simpatica clip, che in poco tempo ha fatto subito il giro del web, dove si vede proprio Andrea e Rosalinda, cimentarsi in un divertente balletto, con tanto di casquè che Zelletta ha fatto fare alla Del Vesco.

Non è mancato a quel punto il commento pungente di Zorzi, che nel vedere questo balletto ha iniziato a commentare: “Natalia muta. Natalia muta“. Come in molti sanno, Natalia Paragoni è l’attuale fidanzata di Zelletta. La ragazza in precedenza, tramite uno scherzo fatto ai suoi danni da parte di Andrea, grazie anche alla partecipazione de “Le Iene”, ha dato ampiamente modo di dimostrare la sua profonda gelosia nei confronti del ragazzo.

Lo scherzo consisteva infatti di far credere alla Paragoni che il suo Andrea l’avesse tradita ma non solo, la sua amante era anche incinta. In poco tempo si era scatenato il caos, con una Paragoni fuori di sé, piangendo e picchiando il suo fidanzato. Per fortuna quando tutto lo scherzo è stato svelato, la ragazzo si è poi calmata.

E qui ci ricolleghiamo a quella frase criptica di Zorzi, detta proprio in riferimento a quella reazione, a detta di molti spropositata e fuori luogo, della Paragoni. Come reagirà ora la ragazza quando vedrà il video del balletto del suo Andrea con Rosalinda? Non resta che attendere per scoprirlo.