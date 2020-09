GF Vip, Andrea Iannone aveva firmato. Signorini svela i motivi del forfait

La quinta edizione del “Grande Fratello Vip” sta per partire. Lunedì 14 settembre, i vip varcheranno la porta rossa della casa più spiata d’Italia. Il cast ufficiale è stato svelato, Alfonso Signorini è stato confermato al timone e al suo fianco, nelle vesti di opinionisti, ci saranno Pupo, anch’esso riconfermato, e Antonella Elia.

Dunque tutto è oramai pronto, i motori sono caldi, ma i retroscena non mancano. Lo stesso Signorini, ha raccontato un particolare davvero interessante riguardo i casting e i vip selezionati. Il conduttore, dalle pagine del magazine “Chi”, del quale è direttore, ha spiegato che il pilota di motociclismo Andrea Iannone aveva superato le selezioni e firmato per entrare nella casa del “Grande Fratello Vip”.

Qualcosa però è andato storto e il campione di moto GP non varcherà la soglia della porta rossa. A spiegare il motivo del forfait è stato proprio Signorini. Iannone, nei mesi scorsi è stato squalificato dalle gare per doping e la sentenza disciplinare che lo riguarda, è stata slittata al prossimo 15 ottobre. Per tale ragione, il pilota non potrà entrare nella casa più spiata d’Italia.

Dunque, i problemi legati alla giustizia sportiva hanno impedito a Iannone di prendere parte al cast del “Grande Fratello Vip”. Il campione però non è stato l’unico che si è visto costretto a declinare l’invito. Difatti, anche l’attore Giulio Berruti si è visto costretto, suo malgrado, a dire no a Signorini. Nello specifico, ciò che ha impedito all’attore di presenziare è stato un accavallamento di impegni professionali.

Berruti infatti, dovrà terminare una serie tv su una piattaforma digitale americana, che aveva iniziato poco prima del Coronavirus e a causa della pandemia è stata sospesa. Le riprese, ci saranno proprio quando andrà in onda il “Grande Fratello Vip”. Dunque, il reality partirà a breve e già diversi retroscena sono stati svelati. Adesso non resta che attendere la messa in onda, per vedere invece cosa accadrà nella casa.