GF Vip, Andrea dopo l’incontro con il padre Walter Zenga: "Speravo in un inizio, ora ho molta difficoltà"

Walter Zenga è entrato nella Casa del “Grande Fratello Vip” per avere un confronto con il figlio Andrea, dopo le dichiarazioni di quest’ultimo sul rapporto inesistente con il padre nella sua infanzia. Un momento di tensione tra i due che non hanno saputo lasciarsi andare alle emozioni e trovare un punto di accordo, se non la promessa di incontrarsi fuori per cercare d ricucire i rapporti.

Questo confronto non ha esaltato molto i telespettatori che si aspettavano una carica maggiore di sentimenti, mentre i due uomini, in piedi l’uno davanti all’altro, sono rimasti emotivamente distanti e freddi. Così la pensa anche Stefania Orlando che in mattinata ha avuto modo di commentare l’incontro proprio con Andrea Zenga.

Per la Orlando l’approccio del padre di Andrea non è stato quello che si sarebbe aspettata da un genitore che sente il figlio esternare un disagio così profondo rispetto al loro rapporto del passato: “Abbiamo bisogno di alcune cose da piccoli, alcuni vuoti li può colmare solo chi non li ha riempiti. Almeno ‘mi dispiace’, ‘ti chiedo scusa’, un inizio così sarebbe stato importante”.

GF Vip, la delusione di Andrea dopo l’incontro con il padre Walter Zenga

Così la pensa anche Andrea, precisa infatti che non avrebbe voluto delle giustificazioni, ma poche parole più sentite ed emozionate. Il ragazzo è rimasto molto deluso dai riferimenti del padre circa la sua infanzia, di quando lui non riusce a ricordare alcun particolare e anche sulle eventuali informazione che Zenga chiederebbe su di lui.

Insomma, quello che doveva essere un modo per ritrovare pace e serenità, si sta trasformando nella consapevolezza di quanto potrà essere difficile riallacciare i rapporti tra Andrea e suo padre Walter Zenga: “Credo che più di questo non ci possa essere. Se speravo ci potesse essere un piccolo inizio, adesso faccio molta difficoltà”, conclude sconsolato il ragazzo.