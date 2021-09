GF Vip, Andrea Casalino confermato nel cast

Il cast della prossima edizione del “Grande Fratello Vip“, che vede la conduzione di Alfonso Signorini insieme alle due nuove opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, dovrebbe essere composta da ventidue concorrenti più ovviamente gli altri ingressi che avveranno a giochi già iniziati, siccome si vuole far durare la trasmissione all’incirca nove mesi.

A oggi i concorrenti che sbarcheranno nel cast con assoluta certezza sono: Katia Ricciarelli, Soleil Sorgé, Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni e Manila Nazzaro. Negli ultimi giorni però, nonostante non siano arrivate ancora le ufficialità, alcune fonti hanno confermato altri ingressi come quello del modello Samy Youssef, Carmen Russo, Jo Squillo e Amedeo Goria.

L’ultimo nome per il cast del “GF Vip”

Secondo il sito di “Davide Maggio” nella prossima edizione del “Grande Fratello Vip” sbarcherà anche Andrea Casalino. Il suo nome è stato accostato anche durante i mesi scorsi, ma a quanto pare negli ultimi giorni ci sarebbe stata la fatidica firma che avrebbe concluso l’accordo tra gli autori e il nuovo gieffino.

“Tra i 22 concorrenti che dal 13 settembre 2021 inizieranno ad abitare la casa del Grande Fratello Vip ci sarà Andrea Casalino“ rivela il portale che poi ne aggiunge una piccola biografia della sua carriera: “Classe 1990, di Brindisi, fa il modello e testimonial di brand piuttosto famosi. E’ inoltre fondatore e coach di un importante punto di riferimento per gli appassionati di crossfit e direttore di una casa di moda per abiti da cerimonia”.

La sua carriera però parte da molto lontano, dal momento che a 20 anni viene eletto come “Mister Italia” e, grazie a questo importante traguardo, riesce a sbarcare negli studi di “Uomini e Donne” nel 2010 con il ruolo da corteggiatore, mentre quattro anni dopo appare per la prima volta in una fiction Mediaset intitolata “Rodolfo Valentino – La leggenda“, prodotta dalla Ares Film di Alberto Tarallo. Nell’ultimo periodo ha invece fatto parlare molto sui settimanali di gossip per un presunto flirt con Paola Caruso.