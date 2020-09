GF Vip: anche all’Isola dei Famosi alcuni concorrenti avrebbero meritato la squalifica. Parola di Luca Vismara

Uno dei programmi più seguiti a livello nazionale, ossia il Grande Fratello Vip, non può sorvolare su determinati messaggi che possa veicolare e raggiungere tante famiglie. Fino a qualche edizione fa abbiamo assistito a diversi provvedimenti disciplinari quali le squalifiche dal gioco a causa dell’utilizzo da parte di alcuni concorrenti di bestemmie.

L’ultimo in ordine cronologico a subire lo stesso trattamento è stato il cantante Fausto Leali, che ha elargito uscite infelici utilizzando termini razzisti mentre parlava col compagno di gioco Enock Barwuah. Il provvedimento del Grande Fratello è stato irreprensibile: squalifica immediata.

Ovviamente il caso ha ricevuto una risonanza mediatica che solo un programma del genere, trasmesso in prima serata su Canale 5 può avere, attirando l’attenzione di personaggi più o meno noti agli spettatori del piccolo schermo. Uno dei tanti che ha commentato la vicenda è stato Luca Vismara, volto di Amici di Maria de Filippi e successivamente all’Isola dei Famosi. A proposito di Leali, ha quasi giustificato la vicenda, ritenendo che l’intento del concorrente non fosse minimamente razzista, ma che peccasse di superficialità.

Luca ha iniziato così una discussione con il seguente tweet: “Se siete cantanti (bravi, per carità) e siete sopra i 70 anni, non fate reality. E comunque, quello che ha detto Fausto Leali è niente in confronto a ciò che hanno sentito le mie orecchie”.

Il cantante ha avuto infatti qualcosa da ridire riguardo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi in cui i concorrenti non vengono comunque ripresi 24 ore su 24 come avviene all’interno dell’altro reality. Per questo Vismara ha asserito di aver ricevuto insulti omofobi e minacce da parte del calciatore Ghezzal e di Riccardo Fogli, insinuando inoltre che la redazione abbia insabbiato il tutto, nascondendo dei filmati. Altra rivelazione di Vismara riguarda invece Jeremias Rodriguez, che lo avrebbe minacciato di farlo picchiare fuori dal programma.