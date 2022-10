GF Vip, Amedeo Goria su Sonia Bruganelli: "Ha una forte carica erotica. Se fosse single la corteggerei"

Ascolta questo articolo

Amedeo Goria ha lavorato per circa 34 anni in Rai, conducendo svariate trasmissioni come “Uno Mattina Estate” e “Ciao Italia”, diventando poi un affermato giornalista sportivo seguendo per “Rai Sport” le più importanti manifestazioni sportive, partendo dai Mondiali di calcio alle Olimpiadi di Pechino e conduce le Notti Olimpiche Invernali di Pyongchang per Rai 2 nel 2018.

Nel 2021 decide di andare definitivamente in pensione e lasciare l’azienda di Viale Mazzini. Pochi mesi dopo però viene chiamato da Alfonso Signorini per prendere parte alla sesta edizione del “Grande Fratello Vip”, venendo eliminato dopo pochissime settimane e facendo discutere per via di una relazione con la giovane Vera Miales.

Le parole di Amedeo Goria

In questi giorni il giornalista ha rilasciato una lunga intervista al settimanale “Novella 2000“, diretto da Roberto Alessi, in cui parla dell’attuale edizione del “Grande Fratello Vip”. Qui spezza una lancia a favore di Sonia Bruganelli, l’opinionista della trasmissione, ove afferma che ci proverebbe volentieri se fosse stata single.

“Se c’è una donna da cui mi percepisco attratto? Sì, ma non tra le concorrenti” ha affermato con decisione Amedeo per poi aggiungere: “Penso che Sonia Bruganelli abbia una grande carica erotica. I suoi occhi sono brucianti e il binomio ‘ironia-senso della vita’ da cui è distinta, è irresistibile. Se non fosse impegnata la corteggerei“.

Nel corso della sua intervista poi, come riportato testualmente dal sito de “Il Sussidiario”, ha parlato anche della sua vita a letto: “Farebbe notizia se rivendicassi l’astinenza, tuttavia non sarebbe vero, sconfesserei me stesso e il mio slancio vitale. Finché sarò portato a vedere nell’altro sesso un’immagine di bellezza, seduzione e intrigo, mi sentirò abbastanza giovane da darmi alla carnalità. Sotto quel punto di vista sono vitale come trent’anni fa, con però le ambizioni che competono a un uomo di quasi sette lustri”.