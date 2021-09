GF Vip, Amedeo Goria senza freni: in mutande nel letto con Ainett e il commento della figlia Guenda

Il Grande Fratello Vip è iniziato da pochi giorni e già ha fatto il pieno di notizie e commenti sul web. Numerosi sono infatti gli utenti che si sono accalcati ad osservare in maniera quasi incessante le telecamere della villa di Cinecittà, alla ricerca di fatti, notizie e comportamenti discutibili da parte dei partecipanti di questa nuova edizione.

Sembra infatti che lo scoop non manchi nemmeno quest’anno, partendo proprio dai comportamenti e gesti del padre dell’ex gieffina Guenda Goria, ovvero Amedeo Goria.

Amedeo Goria in mutande con Ainett e il commento di Guenda

Non sono passati infatti inosservati i comportamenti di Amedeo nei confronti di Ainett Stephens. Gesti, allusioni e azioni che lasciano pensare che l’uomo si sia preso una bella cotta per la modella. L’ultima scena è stata infatti intravista dagli utenti, i quali hanno deciso di riportare tutto sul web e sottoporre la cosa al vaglio persino di sua figlia Guenda.

Stando a quanto riportato dalle telecamere, si intravede infatti un gesto di Amedeo, sotto le coperte insieme ad Ainett (i due si sono ritrovati a dover condividere il letto), intento a cambiarsi gli slip per poi indossare un paio di boxer, il tutto è stato fatto mentre la Stephens era distratta nel parlare con il resto dei concorrenti.

Come avrà reagito a questo punto l’attrice Guenda Goria al gesto del padre? La ragazza ha deciso di voler difendere Amedeo, rispondendo alla domanda: “Sì, hai visto tuo padre levarsi le mutande?“, con un: “E lo scandalo dov’è?“. Non solo, la Goria ha poi aggiunto che il reality in realtà è appena iniziato, invitando tutti di non intentare di già una caccia alle streghe: “Questa è proprio una caccia alle streghe pesante e priva di ironia. Lui si diverte molto ed è simpaticissimo. Tra l’altro è voluto bene dai suoi compagni d’avventura. Quindi… Sì! Per il momento lo seguo con affetto e mi fa tanto ridere!“.