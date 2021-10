GF Vip, Amedeo Goria scopre della presunta gravidanza di Vera Miales: la reazione del giornalista

Al “Grande Fratello Vip” una nuova puntata in diretta è andata in onda e come sempre, ha regalato emozioni forti, discussioni e colpi di scena. Da giorni ormai, sul web non si fa altro che parlare di Vera Miales, compagna di Amedeo Goria. Ciò che ha catalizzato l’attenzione è il fatto che la modella, ha mostrato delle rotondità sospette che subito hanno fatto pensare a un lieto evento in arrivo.

Dopo Guenda e Gianamedeo, avuti dall’ex moglie Maria Teresa Ruta, Goria diventerà papà per la terza volta all’età di 67 anni? La diretta interessata ha sempre taciuto, il gossip è divampato, Barbara d’Urso ne ha parlato a “Pomeriggio Cinque”, mentre gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza non hanno mai creduto a questa storia. E Amedeo? Come l’ha presa?

Il giornalista, stando rinchiuso nel bunker di Cinecittà è sempre stato all’oscuro della faccenda, almeno fino all’ultima diretta. Alfonso Signorini ha deciso di parlargliene, mettendolo al corrente. Il conduttore ha mostrato al gieffino le foto della Miales e mentre tutti i suoi compagni d’avventura hanno applaudito, Amedeo è rimasto sconvolto. Il giornalista ha ammesso di non saperne nulla.

Dunque, prima del suo ingresso nella casa, Amedeo non aveva nemmeno il sentore che Vera potesse essere incinta. Il gieffino ha poi preso la parola, dichiarando che non vedendo la sua compagna da ormai 40 giorni, ha qualche dubbio al riguardo. Manila Nazzaro gli ha fatto notare che quello potrebbe essere un pancino di circa 3 mesi. Goria ha continuato a rimanere stupito.

Alfonso gli ha assicurato che indagherà sulla questione perché se dovesse essere vera la notizia, è giusto che anche Amedeo lo sappia. In molti sono convinti che questo sia un gossip studiato a tavolino per fare notizia. Sicuramente ne sapremo di più nelle prossime settimane perché, come ha assicurato Signorini, cercherà di capire come stanno davvero le cose.