GF Vip, Amedeo Goria ci riprova con Ainett. Manila Nazzaro lo attacca: "Giù quella mano!"

Amedeo Goria, nonostante sia entrato da pochissimi giorni nella casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, sta mostrando tutto la sua passione per le belle donne. Infatti prima di varcare la porta rossa Francesca Cipriani ha ammesso di avere subito delle avance da parte sua all’interno della macchina.

Questo però non è nulla rispetto alle ultime vicende legate ad Amedeo Goria. Il giornalista infatti è stato accusato, sia dai telespettatori che all’interno della casa, di aver allungato troppo le mani nei confronti di Ainett Stephens. L’ex gatta nera del “Mercante in fiera”, durante una chiacchierata proprio con la Cipriani, conferma il tutto.

La Cipry, non contenta dello scoop lanciato su Amedeo, ha fatto girare immediatamente un pettegolezzo: “Ma lo sapete che ieri Amedeo si stava riscaldando i piedi con il phon? Per far piedino nel letto ad Ainett. Vi giuro, si stava bruciando il piede”. Goria, che entra nel discorso dopo un paio di minuti, non smentisce questa voce rivelando che mezza Italia tiferebbe per questa situazione.

Le nuove accuse su Amedeo Goria

La situazione su Amedeo Goria è andata peggiorando durante la notte del 17 settembre. Come si può vedere da un video pubblicato su Twitter, che ha fatto immediatamente il giro del web, Amedeo riprova per l’ennesima volta nel toccare la sua compagna di letto. A questa scena però assiste anche Manila Nazzaro che lo rimprovera: “Ma la smetti con questa mano?” mentre nella stanza entrano pure le altre ragazze che si scagliano contro l’ex compagno di Maria Teresa Ruta.

Il pubblico sembra comunque essere stufo nel vedere la stessa scena ripetuta ogni notte da parte di Amedeo Goria e proprio per questo motivo si aspettano un provvedimento da parte di Alfonso Signorini. Staremo a vedere se il conduttore gli dirà già qualcosa durante la puntata di stasera.