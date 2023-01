GF Vip, Amedeo Goria attacca Attilio Romita: "La vicenda con la compagna può essere stata preparata a tavolino"

Ascolta questo articolo

In questi giorni Amedeo Goria, ex giornalista e concorrente del “Grande Fratello Vip“, ha rilasciato una lunga intervista a “Turchesando“, il programma condotto da Turchese Baracchi in onda su Radio Cusano Campus. Qui ovviamente parla del reality show, ma decide di concentrarsi anche sulla propria vita privata e sull’ex Maria Teresa Ruta.

Come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia“, Amedeo doveva ritornare in televisione con “L’isola dei famosi” ma, a causa dell’extrasistole, ha dovuto rinunciare a questa importante opportunità. La redazione infatti si è immediatamente preoccupata dello stato di salute dell’ex volto del TG1 e quindi, anche a causa della sua età e la conseguente fatica fisica e psicologica che può portare il reality, gli hanno consigliato di rinunciare.

Sulla sua sfera privata rivela di tenere ancora un bel rapporto con l’ex Maria Teresa Ruta e, nonostante le frequenti litigate, i due si vogliono ancora molto bene. Ricorda poi il periodo che è riuscita a conquistarla, ove ancora oggi lo considera come un vero miracolo, ma dopo aver ottenuto i primi successi su Rai 1 ha iniziato ad avere rapporti extraconiugali, facendo così finire la loro storia d’amore.

Al momento si dichiara single, rivelando come sia finita la sua storia d’amore da circa 11 mesi con Vera Miales a causa della sua gelosia, ma afferma di amare ancora molto il sesso: “Io sono un fautore del fatto che invito chi non è più giovane a darsi ancora da fare, amare il sesso e la sessualità. Fa bene, ti mantiene più giovane”.

Le parole sul “Grande Fratello Vip” e Attilio Romita

Di questa edizione del “GF Vip” Amedeo non sembra essere molto entusiasta, affermando che quest’anno pensano più alle liti che ad altro: “Rispetto al Gf Vip di quest’anno, l’anno scorso c’erano nomi grossi, quest’anno no. E si rideva anche molto di più, ora c’è sempre molto astio, cattiveria e rabbia. Non mi sembra che in questo Gf Vip ci sia la forza esplosiva e vulcanica che avevano i concorrenti dell’anno scorso“.

Ovviamente non si tira indietro nel parlare di Attilio Romita, in cui gli lancia un’importante frecciatina sul caso legato a Mimma Fusco: “Prima di andare mi aveva chiamato. Gli voglio bene, ma il suo atteggiamento è altalenante. Se non era un gioco a tavolino studiato con la compagna, vuol dire che davvero preso da lei. Però poi non puoi sputare sul piatto in cui hai tentato di mangiare. Se ci tieni alla compagna, molla il gioco. Se non lo fa è perché vuole essere protagonista oppure perché è una cosa preparata a tavolino con la compagna“.