GF Vip, Amedeo Goria accusato di aver toccato Ainett Stephens durante la notte

Per il momento questa sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, che vede la conduzione di Alfonso Signorini, sta facendo parlare quasi esclusivamente per i momenti negativi. Nonostante siano passati solamente tre giorni, alcuni sono già a rischio di essere squalificati dal reality show.

I primi a essere messi sulla berlina dai fan sono stati Katia Ricciarelli e Soleil Sorgè, con l’artista lirica che nelle ultime ore si è lasciata andare a un durissimo sfogo molto discutibile. In questa lista nera entra anche Amedeo Goria, ove il giornalista non nasconde la sua passione per le belle donne manifestandolo però con dei gesti di cattivo gusto.

Le accuse dei telespettatori su Amedeo Goria

Amedeo Goria, già prima di entrare nella casa, è stato al centro dell’attenzione per avere fatto delle avance a Francesca Cipriani nell’auto prima di varcare la porta rossa. L’ex compagno di Maria Teresa Ruta, durante la scelta con cui dormire a letto, è stato assegnato insieme alla showgirl Ainett Stephens.

A quanto pare però l’ex gatta nera di Pino Insegno non avrebbe passato una notte molto tranquilla. Come abbiamo potuto vedere nel daytime la Cipriani ha chiesto alla Ainett se ci sarebbe stato un qualcosa di più rispetto a dei semplici grattini sulla mano e lei, con un’espressione abbastanza chiara, fa capire che nella notte sarebbe successo qualcosa di più grave.

Da qui nasce l’ira dei fan su Twitter che hanno chiesto addirittura la squalifica: “Ma come diavolo si permette amedeo ad allungare le mani sulla regina ainett, tutte le donne che lo demoliranno nei prossimi giorni e in puntata appena saputo l’accaduto, amiamo vederlo” oppure: “Dopo le affermazioni di Ainett, a me il video di Amedeo Goria che muove le coperte con sotto lei mi fa venire l’orticaria, il vomito”. Le accuse sono pesanti, ma la squalifica al momento non dovrebbe essere contemplata dagli autori.