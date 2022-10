GF Vip, Amaurys Perez rischia la squalifica per una presunta bestemmia

Ascolta questo articolo

Il bestemmia-gate al “Grande Fratello Vip” si ripete praticamente in ogni edizione. Sui social nelle ultime ore sta circolando il video di una possibile blasfemia pronunciata da Amaurys Perez durante una chiacchierata con gli altri vipponi all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Parlando della sua famiglia, in particolar modo dei genitori della propria compagna, Amaurys esprime un parere non proprio carino nei confronti del suocero che, ironia della sorte, potrebbe causargli una squalifica nella diretta di lunedì: “Mia suocera dolcissima, mio suocero… po**o Dio. Mi sono detto ‘che succederà qua?‘”.

E su Twitter si sono scatenati già i commenti di svariati utenti che stanno commentando, con ironia, la presunta bestemmia del pallanuotista: “Forse Amaurys potrebbe aver bestemmiato per uscire ma a quanto ho capito non squalificano più per bestemmia. Lui dovrà seriamente smontare i muri” oppure: “Io sfigata come Amaurys che non lo inquadrano mai neanche per sbaglio, non si vede neanche passare dietro gli altri concorrenti, a tratti mi dimentico pure che esiste in quella casa, però quella volta che lo inquadrano spara una bestemmia da squalifica”.

Sicuramente Alfonso Signorini, insieme al suo staff di autori, cercherà di analizzare la clip nel miglior modo possibile il video ormai facilmente trovabile sul web per cercare di capire che provvedimenti prendere contro Amaurys. A un primo ascolto in molti non sembrano avere dei dubbi in merito alla frase esclamata dal vippone e in tanti, prendendo l’esempio di Denis Dosio, viene sottolineato come il “GF Vip” abbia usato punizioni esemplari per casi meno gravi di questo.

Nel caso di addio di Amaurys Perez il “Grande Fratello Vip” perderebbe un altro pezzo piuttosto importante. Fino a questo momento infatti il reality ha dovuto salutare Ginevra Lamborghini, squalificata a causa del caso legato a Marco Bellavia, l’hair stylist Giovanni Ciacci per aver perso al televoto flash e il ritiro di Sara Manfuso.