GF Vip, Alvaro Vitali cambia idea: "Ci andrei volentieri con mia moglie"

Alvaro Vitali sembra essere intenzionato a dire di “sì” per far parte della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Tra i primi ad accostare Pierino al reality show è stato il sito “Dagospia“, in cui hanno rivelato come gli autori starebbero in trattativa con alcuni attori.

In merito a questa indiscrezione sul sito diretto da Roberto D’Agostino si leggeva che: “A Mediaset già si pensa alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality andrà in onda in autunno su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini. I lavori per la formazione del cast sono appena iniziati ma nella lista dei possibili ingressi figura anche il nome dell’attore comico Alvaro Vitali”.

Alvaro Vitali si sbilancia sul GF Vip

Intervistato dal settimanale “Nuovo”, diretto da Riccardo Signoretti, l’attore commenta per la prima volta le voci sul “Grande Fratello Vip”, affermando come sarebbe pronto a partecipare: “Ci andrei, mi divertirei tantissimo, ma porterei volentieri mia moglie Stefania“.

Queste dichiarazioni però sono piuttosto contrastanti con una sua intervista rilasciata nel 2021 a “Vero Tv”, in cui attaccò sia il “GF Vip” che “L’isola dei famosi” senza usare mezzi termini: “Il ‘Grande Fratello Vip’ e ‘L’isola dei famosi’ sono due esempi di soldi buttati, non capisco a cosa servano questi programmi. Che cosa può insegnare una trasmissione del genere? La gente ne parla male e continuano a farli”.

Da questa intervista però Alvaro Vitali sembra aver cambiato idea sul “Grande Fratello Vip”, poiché molto probabilmente trova questa avventura come una possibilità di rilanciare la sua immagine dopo anni di allontanamento forzato dal piccolo schermo.

Più volte infatti si è lamentato di essere stato dimenticato dalla televisione italiana e da alcuni suoi colleghi che considerava amici, tra cui Lino Banfi, nonostante i 150 film realizzati durante la sua carriera.