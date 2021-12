GF Vip, altro lutto nella casa: è morto lo zio di Miriana Trevisan

Un nuovo lutto colpisce la casa del “Grande Fratello Vip“. A pochi giorni dalla scomparsa del nonno di Alessandro Basciano, uno degli ultimi entrati nel reality show, purtroppo anche Miriana Trevisan riceve una bruttissima notizia da parte degli autori del reality show.

Il “GF Vip“, con un breve messaggio pubblicato sui propri canali social, rivelano di aver fatto sapere a Miriana della notizia sulla scomparsa del proprio zio: “Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda”.

La reazione di Miriana Trevisan

Come riportato dal sito “Fanpage” l’ex compagna di Pago si è messa immediatamente a piangere dopo aver saputo di questa notizia: “Quest’anno è morta prima mia zia, poi mio padre, poi stavo per morire io quest’estate e adesso mio zio. Ero la sua nipote preferita, lo amavo tantissimo”. Stando a quanto da lei raccontato agli altri compagni di viaggio, l’uomo era malato da un po’ di tempo.

Lo sfogo dura per un bel po’ di tempo, ma fortunatamente Miriana Trevisan, come capitato tra l’altro ad Alessandro Basciano, riesce a rilassarsi grazie all’aiuto degli altri concorrenti presenti negli studi di Cinecittà. Al momento, salvo clamorosi colpi di scena, l’ex volto di “Non è la Rai” non dovrebbe abbandonare la Casa più spiata d’Italia.

Alcuni dubbi sul suo futuro nel “Grande Fratello Vip” le sono venuti durante una discussione con Manila Nazzaro. Infatti quest’ultima, avvicinandosi a lei, ha dichiarato: “So che ti pesa non poter essere lì con la tua famiglia, ma pensa che tua zia ha smesso di veder soffrire tuo zio” mentre Miriana afferma che sta soffrendo moltissimo per non poter restare insieme ai propri parenti in questo momento delicato: “Sono tranquilla, so che ora lui sta bene. Ma mi pesa non poter dare un abbraccio a mia zia, che per me è come una seconda mamma”.