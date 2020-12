GF Vip, altri particolari della Gregoraci su Giulia Salemi: "Ho visto certi messaggi…"

L’uscita di Elisabetta Gregoraci dalla Casa del “Grande Fratello Vip” si sta avvicinando, ma prima di abbandonare per sempre il gioco sembra voglia sganciare le ultime bombe su Giulia Salemi. Durante un confessionale, infatti, la bella showgirl ha aggiunto altri particolari sui comportamenti tenuti dalla influencer con il suo ex marito Flavio Briatore.

Nella scorsa diretta su Canale 5, la Gregoraci aveva velatamente insinuato che Giulia, durante una vacanza in Sardegna, aveva inviato messaggi a Briatore e si era comportata “da smorfiosa” con lui. Questo aveva irritato non poco Elisabetta che ha preso la palla al balzo per raccontare cosa davvero sarebbe successo all’epoca dei fatti.

GF Vip, le rivelazioni di Elisabetta Gregoraci su Giulia Salemi

In confessionale, portata all’esasperazione per essere stata definita “una snob“, la Gregoraci ha vuotato il sacco e così ha raccontato di come la Salemi tempestava di telefonate e messaggi il suo ex marito per avere cene e pernottamenti gratuiti: “Cosa vi devo dire? Che chiamava 100 volte. Lei non voleva pagare le cene, non voleva pagare il pernottamento, che le faceva… Questo dovevo dire? Diciamo che l’ho fatto capire” si è sfogata Elisabetta.

Ha poi precisato di non essere assolutamente snob, ma semplicemente di non avere alcuna affinità con la Salemi, non l’ha avuta in passato e tanto meno si è creata ora nella Casa: “Poi mi nomina dicendo che non ha nulla di personale” puntualizza con amarezza Elisabetta. Per rendere ancora più credibile il suo racconto, la Gregoraci rivela di aver visto con i suoi occhi alcuni messaggi inviati dalla Salemi che non lasciavano spazio a dubbi o a interpretazioni: “Ho visto certi messaggi. Poi ci sono state delle telefonate in casa. Mentre eravamo in casa noi 3 e questa chiamava. Capisci, ci sono state delle cose che non sto nemmeno a raccontare. Non può fare finta di niente“.

Giulia, invece, insiste nel negare di aver mai chiesto favori o vacanze gratis e appare molto provata da queste insinuazioni, tanto che nelle ultime ore è crollata e piangendo ha di nuovo affermato: “Non ci sto più, non voglio passare per quella che non sono. Non chiedo proprio nulla, non evito di pagare”. Sarà difficile dimostrare quale sia la verità, intanto Briatore sembra molto scocciato di essere stato tirato in ballo e, secondo un’indiscrezione sul settimanale “Nuovo TV“, pare abbia intenzione di rivedere gli accordi contrattuali con l’ex moglie.