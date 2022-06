GF Vip, Alfonso Signorini vuole la figlia di Vittorio Sgarbi nel cast: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Ogni giorno che passa escono nuovi nomi per il cast del “Grande Fratello Vip“. Proprio in questi giorni Alfonso Signorini, sull’ultimo numero del settimanale “Chi Magazine”, ha smentito la presenza di Katia Ricciarelli affermando come molti dei nomi usciti non sono mai stati neanche contattati.

Nonostante questo il settimanale “Novella 2000“, diretto da Roberto Alessi che tra l’altro lo si ritrova spesso come ospite nelle trasmissioni condotte da Barbara D’Urso, ha rivelato come Alfonso Signorini stia in contatto con la figlia di un personaggio molto conosciuto nel panorama televisivo e non solo.

Le ultime voci sul “Grande Fratello Vip”

Secondo il giornale Signorini avrebbe messo gli occhi su Evelina Sgarbi, figlia del critico d’arte Vittorio mentre è ignoto il nome della madre (che lui ha sempre voluto tenere segreto) e che dovrebbe una storica torinese. La ragazza studia Design e Architettura presso l’Istituto Marangoni di Milano e, prendendo esempio proprio dal papà, è una grande appassionata del mondo dell’arte.

“Fonti più che attendibili ci dicono che la figlia minore del critico d’arte sarebbe tra le scelte per il reality di Canale 5“ si legge sul settimanale “Chi Magazine” che però ci tengono ad aggiungere come Evelina, al momento, abbia altri desideri per la testa nonostante il padre non si stia opponendo dinanzi a questo proposta: “Sembra (sembra!) che la pressione di Canale 5 sia piuttosto insistente. Accetterà l’invito del Grande Fratello? Per ora sembra di no: nessun limite pare sia stato messo da papà Vittorio (anzi…), ma sembra che non sia ancora il momento di lanciarsi”.

Di certo il cognome Sgarbi all’interno della Casa del “GF Vip” potrebbe portare molta curiosità tra i telespettatori a casa ove si aprirebbero anche la possibilità di vedere delle ospitate del papà Vittorio, che ha sempre portato un alto numero di telespettatori dinanzi al piccolo schermo.