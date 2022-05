GF Vip, Alfonso Signorini vuole Katia Ricciarelli come opinionista: l’indiscrezione

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Per me con Katia Ricciarelli gli autori del "Grande Fratello Vip", compreso Alfonso Signorini, partono nella maniera più sbagliata possibile. La cantante infatti viene ricordata solamente per delle gaffe piuttosto evitabili e non per gli atteggiamenti lodevoli, quindi credo che per Mediaset sia meglio puntare altrove per cercare di iniziare con il piede giusto.