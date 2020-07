GF Vip, Alfonso Signorini svela: "Mi ha chiesto 100 mila euro. Siamo in trattativa"

Sebbene manchi ancora un po’ al Grande Fratello Vip, che sarà presente anche nella nuova stagione televisiva, sempre condotto da Alfonso Signorini e in onda su Canale 5, dopo il successo dell’anno scorso con la vittoria di Paola Di Benedetto, cominciano a profilarsi i primi nomi per la prossima edizione, compreso alcune trattative in corso. Vediamo insieme quale nome è emerso nelle ultime ore e la trattativa in corso per averla nel cast.

Stando alle ultime ore, sembrerebbe che uno dei nomi papabili per far parte della prossima edizione del Grande Fratello Vip sia quello della Contessa Patrizia De Blanck, la quale per partecipare avrebbe chiesto ad Alfonso Signorini e allo staff la considerevole somma di 100 mila €. Si tratta di un rumor che sta circolando e riportato dal settimanale “Nuovo” che parla di trattativa in fase di svolgimento.

Sempre secondo il settimanale che si occupa di vicende di gossip e di personaggi dello spettacolo, nella trattativa sarebbe coinvolta anche la figlia, ovvero Giada. La figlia della Contessa parteciperebbe come sorta di clausola in modo da incentivare nella casa l’ingresso della madre, che è molto legata, come ogni mamma, alla pargola e non vorrebbe liberarsene per tutto il tempo del reality.

In base a questa fonte anonima di cui il settimanale Nuovo ha pubblicato alcuni dettagli, la Contessa avrebbe chiesto la cifra di 100 mila € per poter partecipare, anche se gli stessi autori del reality tentennano, in quanto vorrebbero concedergliene soltanto la metà. Gli autori affermano, infatti: “Lei ha chiesto 100.000 € e stiamo cercando di chiudere la trattativa alla metà della cifra”.

Per la Contessa Patrizia De Blanck e la figlia Giada non sarebbe la prima volta che partecipano a un reality, in quanto si sono già messe in luce in edizioni diverse de “L’isola dei famosi” in cui la mamma è arrivata in semifinale, mentre la figlia ha raggiunto la finale senza aggiudicarsi il montepremi.

Sarebbe anche un modo per ritornare in televisione, soprattutto per Giada che è un po’ scomparsa dai circuiti televisivi, mentre la madre appare ogni tanto ed è entrata nella casa del Grande Fratello Vip nelle edizioni precedenti per un confronto – scontro con la Marchesa d’Aragona che era una delle concorrenti.