GF Vip, Alfonso Signorini sui prossimi concorrenti: "Ci saranno tante sorprese nel periodo natalizio"

Ascolta questo articolo

Si parla già da alcune settimane che Alfonso Signorini stia cercando nuovi concorrenti per la settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show trasmesso su Canale 5. Secondo le indiscrezioni i primi ingressi dovevano avvenire verso gli ultimi giorni del mese di novembre, ma a causa del focolaio Covid-19 scoppiato negli studi di Cinecittà il tutto è stato rinviato.

Ora il conduttore, intervistato a “Casa Chi“, ha confermato ufficialmente che nelle prossime settimane nuovi concorrenti entreranno nella Casa più spiata d’Italia. Come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, Signorini promette delle sorprese importanti in merito ai nuovi vip.

Le nuove indiscrezioni rilasciate da Signorini

“Chi mi piacerebbe dentro il GF Vip come regalo di Natale? Ci saranno tante sorprese assolutamente inaspettate“ afferma con decisione Signorini che sembra voglia regalare un cast ancora più importante ai telespettatori: “Ci saranno nuovi ingressi di concorrenti proprio durante le puntate pre e post natalizie e saranno anche parecchi”.

Non viene fatto nessun nome, ma il direttore del settimanale “Chi Magazine” sembra essere molto soddisfatto dei prossimi concorrenti: “Ci saranno tante sorprese, due strepitose che mi sono proprio coccolato giorno per giorno e divertiranno molto i nostri amici a casa ed una arriva dall’altra parte dell’oceano ed in questo momento è ancora lì. Ci sono delle new entry molto interessanti“.

Sempre secondo le indiscrezioni rilasciate da Alessandro Rosica, nella diretta di lunedì entrerà nella Casa Fariba Tehrani. Addirittura per “Investigatore Social” la mamma di Giulia Salemi sarebbe già in hotel per rispettare il suo periodo di quarantena. Gli altri nomi che pare essere vicinissimi a prendere parte al programma sono Milena Miconi, rivale di Pamela Prati, e Manuela Villa.

Per i rumor sarebbero stati contattati anche Arianna David, Alex Belli e Angela Melillo, ma tutti e tre avrebbero gentilmente declinato la proposta. Invece il sogno di Signorini sarebbe quello di convincere Taylor Mega, ex fidanzata di Sofia Giaele Di Donà, nel tentare questa avventura.