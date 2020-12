GF Vip, Alfonso Signorini starebbe pensando ad una rivoluzione in studio

Dopo il prolungamento annunciato da Mediaset del GF Vip il conduttore Alfonso Signorini, insieme ai suoi operatori, sta lavorando duramente per allungare il cast. Come annunciato lunedì, nella diretta di questa sera entreranno negli studi di Cinecittà Sonia Lorenzini, Filippo Nardi e Samantha De Grenet, anche se ci dovrebbero essere altri ingressi prima della puntata speciale in onda il 31 dicembre.

Secondo le ultime indiscrezioni, però, i veri cambiamenti dovrebbero essere fatti negli studi in cui conduce Alfonso Signorini. Uno dei primi è l’addio di Franceska Pepe, che avrebbe deciso di sua spontanea volontà di lasciare gli studi per dare un po’ di spazio alle new entry.

A quanto pare il conduttore vorrebbe dare il benservito a coloro che sono negli studi ma, a causa del loro contratto, sono rimasti nella trasmissione. L’obbiettivo di Signorini e quello degli autori è di dare maggiore spazio ai personaggi più amati dal pubblico da casa, tra cui Matilde Brandi, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini.

Se per Matilde Brandi la cosa è praticamente scontata, dal momento che il contratto impone la sua presenza, per Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini il discorso appare più complicato. Mediaset infatti dovrebbe far firmare un nuovo accordo per gli ultimi due, dal momento che non hanno ricevuto l’eliminazione dal pubblico da casa ma si sono ritirati di loro spontanea volontà. Tuttavia, poiché il loro abbandono è dovuto al prolungamento inaspettato del reality, potrebbe essere facile trovare un escamotage nel loro contratto.

Come rivelato da “Blog Tivvù” a questi tre nomi dovrebbero aggiungersi Fulvio Abbate, Myriam Catania e Guenda Goria, mentre Franceska Pepe, Enock Barwuah, Paolo Brosio, Massimiliano Morra e la contessa Patrizia De Blanck verrebbero allontanati dalla trasmissione. Quasi sicuramente nella puntata di questa sera Alfonso Signorini potrebbe fare chiarezza su queste ultime indiscrezioni.