GF Vip, Alfonso Signorini si schiera con Manuel e attacca Lulù che scoppia a piangere: "Smettila di fare la stalker"

Sembra ormai tramontata la possibilità di vedere un lieto fine tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, due dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“. In seguito a una diretta piuttosto positiva di lunedì, entrambi si sono allontanati nuovamente, e molto probabilmente definitivamente, a causa di alcuni litigi avvenute durante le settimane.

Manuel ha accusato Lulù di essere ritornata la stessa ragazza possessiva di una volta, non lasciandogli così lo spazio per godersi appieno la sua avventura all’interno della casa. Il nuotatore ci tiene a precisare di essere totalmente contrario a una conoscenza con delle basi così, e per questo motivo nei giorni ha cercato di tenere una certa distanza da lei.

Alfonso Signorini si schiera con Manuel

Ed a sorpresa, durante la puntata del 12 novembre, Alfonso Signorini si schiera con Manuel Bortuzzo lanciando così delle dure accuse a Lulù. Durante una lunga chiacchierata, anche il conduttore accusa la principessa di essere possessiva e che, comportandosi in questa maniera, peggiora solamente la conoscenza con il nuotatore.

“A volte sembra che tu non voglia ascoltare“ afferma Signorini come riporta testualmente il sito Leggo che poi aggiunge: “Ti sei innamorata di una persona che contro la sua volontà vive una vita che non vorrebbe vivere e gli porta ad avere scontri che non vorrebbe. Se ti dice ‘lasciami in pace’ devi farlo”.

Lulù invece ammette di essere molto arrabbiata per il duro attacco del conduttore, ma Alfonso continua a lanciare delle frecciatine: “Se fosse successo il contrario, se ci fosse stata una ragazza inseguito da un uomo avremmo tutti parlato di stalkeraggio“.

La Selassié, probabilmente incredula per la presa di posizione da parte di Signorini, scoppia immediatamente a piangere rivelando di non aver voluto fare nessun tipo di stalking nei confronti di Manuel poiché, avendo subito una cosa del genere da giovane, sa benissimo le sofferenze che può portare.