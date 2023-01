GF Vip, Alfonso Signorini risponde alle critiche sul presunto televoto truccato di Antonella Fiordelisi

Ascolta questo articolo

Nelle scorse dirette Antonella Fiordelisi ha vinto un importante televoto contro Oriana Marzoli, diventando così la preferita del pubblico da casa. Tuttavia sui social network è scoppiata immediatamente la polemica, poiché i sondaggi iniziali davano come nettamente favorita la showgirl sudamericana.

In merito a questo piccolo caso sono intervenuti anche personaggi molto conosciuti dal pubblico, tra cui Guendalina Tavassi. La sorella di Edoardo su Instagram ha voluto fare ironia in merito alla vittoria di Antonella, rivelando come sia semplicemente la preferita dei bot.

Alfonso Signorini risponde sulle ultime accuse sul “GF Vip”

Sull’ultimo numero del settimanale “Chi Magazine”, in edicola dalla giornata di ieri, Alfonso Signorini ha voluto rispondere a una lettera della fan: “Caro Alfonso, non sono solita scrivere, ma oggi proprio non posso esimermi dal farlo. Non ho mai voluto credere che il GF fosse pilotato, ma dopo la puntata di ieri sera non ho più dubbi: ancora mi sto chiedendo chi potrebbe aver eletto la Tontonella come preferita, non faccio altro che leggere in giro cose negative su di lei e io stessa non la sopporto”.

La lettera però non si ferma qui e la telespettatrice sottolinea come sia impossibile che l’influencer campana sia riuscita a vincere al televoto, poiché la considera come una concorrente indisponente, presuntuosa e lagnosa oltre che non lascia parlare e sovrappone la sua voce a chiunque stia cercando di dialogare con lei.

Il conduttore, un po’ a sorpresa, non si schiera dalla parte di Antonella ma promette di essere pronto a indagare in merito a questa vittoria: “Cara Cristina, lo confesso, la vittoria al televoto di Antonella ha stupito anche me al punto che ho chiesto in azienda una verifica nei sistemi di votazione, che già di loro filtrano eventuali sistemi di manomissioni telematiche. Mi hanno confermato che non c’è stata nessuna irregolarità. Questa volontà del pubblico legalmente e chiaramente espressa va dunque rispettata, anche se non è condivisa”.