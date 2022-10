GF Vip, Alfonso Signorini rimprovera Elenoire Ferruzzi ma non viene squalificata: "Deciderà il pubblico da casa"

Ascolta questo articolo

Negli ultimi giorni, è anche durante l’ultima diretta del “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5, il pubblico ha chiesto a gran voce la squalifica di Elenoire Ferruzzi per i comportamenti tenuti nella Casa sia nei confronti di Nikita Pelizon che di Daniele Dal Moro.

Oltre ai telespettatori, anche Marco Bellavia ha chiesto dei provvedimenti immediati, rivelando come il comportamento di Elenoire sia del tutto sbagliato. Mentre nella mattinata di giovedì invece Vladimir Luxuria ha commentato le immagini con un tweet: “Abbiamo tutte il diritto ad amare ed essere amate, fare il primo passo o indietreggiare. Abbiamo però il dovere di accettare un rifiuto senza strepitare. Vero è che molti uomini non ammettono di amare una trans ma (ho conosciuto Daniele dentro il Gf) questo non è il caso”.

Alfonso Signorini contro Elenoire Ferruzzi

Come riportato testualmente dal sito “Leggo“, Signorini ha voluto dedicare la prima parte tutta a Elenoire Ferruzzi. Inizialmente ci tiene a sottolineare che quasi tutti vengono rifiutati nella vita, ma non per questo c’entrato per forza gli orientamenti sessuali: “Ma perchè parti subito per la tangente? È possibile che come appena un uomo ti mostri un po’ di gentilezza dici di essere innamorata”.

Elenoire, come aveva già rivelato nella Casa più spiata d’Italia, sottolinea che per le donne come lei sia più difficile essere accettate dagli uomini. Ci tiene anche ad affermare che Daniele, nel corso delle settimane, gli ha dato certi input e si è sentita molta infastidita come gli altri compagni di viaggio non abbiano creduto alle sue emozioni.

Il conduttore ci tiene a precisare di non voler mettere in dubbio le sue delusioni vissute in passato, ma non per questo bisogna legare il tutto al fatto di essere transessuale. Successivamente chiede a Daniele se pensa di aver illuso Elenoire: “Non credo” rivela Del Moro per poi aggiungere: “Con lei mi sono comportato nel migliore dei modi. Non posso dirti di non essermi accorto delle attenzioni di Elenoire, ho provato a staccarmi, ma io ho piacere di stare con lei. Io voglio bene a Elenoire e mi sembra sbagliato allontanarla”.

Successivamente l’opinionista Sonia Bruganelli ci tiene a commentare le immagini della lite avvenuta in nottata tra Elenoire e Daniele, bacchettando l’icona del mondo LGBT rivelando come sia del tutto inspiegabile mostrare così tanta violenza verbale verso un ragazza che si era avvicinato a lei in maniera pacifica.

Dopo il televoto, che sancisce l’eliminazione di un felice Amaurys Perez, Signorini legge una busta in cui annuncia la punizione per Elenoire: “Siamo un programma politicamente scorretto, non saremmo un reality se ci mettessimo con la penna della maestrina a impartire lezioni. C’è una certa differenza tra la libertà di espressione e l’ignoranza. È profondamente diverso attribuire ad una persona il marchio di porta iella, sono atteggiamenti offensivi, non tollerabili, come sapete lo spirito del programma non provvede tutto questo. Sarà quindi il pubblico se condannare il tuo comportamento con un televoto flash o perdonarti, potevamo squalificarti direttamente e invece abbiamo scelto di far decidere al pubblico”.

Una scelta molto sulla difensiva da parte degli autori del “Grande Fratello Vip”, che hanno deciso di dare la patata bollente al pubblico. Tuttavia, vedendo i tweet degli ultimi giorni, sembra piuttosto scontata che Elenoire venga eliminata al televoto flash in solitaria.