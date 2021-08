GF Vip, Alfonso Signorini replica a Raz Degan: il conduttore smaschera l’ex isolano

Il prossimo 13 settembre partirà su Canale 5, la sesta edizione del “Grande Fratello Vip“. Alfonso Signorini è stato confermato al timone, mentre al suo fianco nelle vesti di opinioniste, troviamo Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. L’inizio di una nuova edizione di un reality, porta con sé sempre tanta curiosità circa i nomi dei personaggi che andranno a comporre il cast.

Tanti nomi sono stati fatti in queste ultime settimane, ma al momento l’unica vippona ufficiale è Katia Ricciarelli. Nelle ultime ore ha tenuto banco anche il caso Raz Degan e la polemica innescata. Il vincitore de “L’isola dei famosi” è stato accostato al GF Vip, lui ha prontamente smentito, ma Davide Maggio lo ha smascherato. Il giornalista ha fatto sapere che la mancata partecipazione id Degan è legata a un fatto puramente economico.

L’ex di Paola Barale avrebbe chiesto un cachet da capogiro: ben 500mila euro. Raz è nuovamente intervenuto sui social, andandoci giù pesante: “Il virus delle fake news continua a mutare: è arrivata la variante DELTA-MAGGIO sempre più insidiosa. 500k?? Neanche per un milione!. La dignità non è in vendita e la spazzatura si dimostra un problema quotidiano, il giorno dopo c’è sempre una busta da buttare“, queste le sue dure parole.

Tutto ciò ha costretto Alfonso Signorini a intervenire. Il conduttore del GF Vip ha replicato a Degan, chiarendo una volta per tutte la situazione. Alfonso, intervistato dal magazine Chi, rivista per la quale ne è direttore, ha confermato le dichiarazioni di Maggio. Anche Signorini ha fatto sapere che Degan ha chiesto un introito esoso per poter partecipare al GF Vip.

La replica del conduttore è stata, a sua volta, parecchio dura. “Penso che la vera spazzatura sia volere parecchie centinaia di migliaia di euro per un solo mese di permanenza nella Casa del Grande Fratello, come ha chiesto poche settimane fa il ‘signor’ Degan a Mediaset. Richiesta rispedita giustamente al mittente. A quanto pare tutti quei soldi avrebbero avuto il magico potere di ripulire tutta la Casa“, queste le dichiarazioni di Alfonso.

La sensazione che una querelle a distanza sia in atto, è ormai una certezza. Degan potrebbe replicare a sua volta alle parole di Signorini e la “guerra” estenuante potrebbe proseguire. Nel mentre è quasi tutto pronto per la nuova edizione del GF Vip, che si preannuncia essere ricca di sorprese e novità. Sicuramente non vedremo Degan tra i vipponi.