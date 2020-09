GF Vip, Alfonso Signorini provoca Barbara D’Urso e lei risponde a tono

I rapporti tra Barbara D’Urso e Alfonso Signorini non sono mai stati idilliaci, tanto che si sono sempre lanciati frecciatine reciproche a cui entrambi hanno sempre risposto a tono. I reali motivi di questa “antipatia mediatica” non sono del tutto noti, ma sembrava che tempo fa fossero riusciti a trovare un punto di incontro grazie ad una cena chiarificatrice.

Dopo lo scambio di battute avvenuto in queste ore, si sono rimescolate le carte e tutta quella serenità che si pensava fosse stata ritrovata, si è persa di nuovo. Così, frecciatine a volontà tra la Carmelita nazionale e il direttore di “Chi“. Vediamo meglio cosa ha scatenato nuovamente questa nuova bagarre.

Alfonso Signorini provoca e Barbara D’Urso risponde

Tutto ha inizio quando Signorini, parlando del suo “Grande Fratello Vip“, si lascia scappare un riferimento ai programmi della D’Urso: “Angela da Mondello nella Casa? No! Sono lontano da quelle realtà che, intendiamoci, esistono e rispetto. La tv di Barbara D’Urso ha una sensibilità diversa, io tra Abbate e la signora coviddi preferisco Abbate” ha serenamente precisato Alfonso, magari non pensando di riaccendere la miccia e risvegliare in Barbara la voglia di rispondere a quella che le è parsa un’ennesima provocazione.

E allora ecco che, nel suo contenitore “Pomeriggio Cinque”, la D’Urso parte al contrattacco e, con la sua solita garbata serenità, affila la lama e affonda: “Devo fare un in bocca al lupo a tutti i miei opinionisti che sono stati reclutati nella Casa del Grande Fratello, a partire da Denis Dosio che è una creaturella nata proprio qui a Pomeriggio Cinque. E poi Patrizia De Blanck, Paolo Brosio, Flavia Vento, Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Petrelli, e poi il mio amato Fulvio Abbate che più volte è stato nelle sfere di Live-Non è la D’Urso”, insomma chi vuol capire, capisca.

Niente alzate di toni, niente clamore, solo una precisazione reputata doverosa per la D’Urso che ha cercato di salvare l’onore del suo lavoro dalla frecciatina lanciata da Signorini verso di lei. A questo punto c’è solo da aspettare per capire se è stato un episodio sporadico o i due hanno intenzioni serie e inizieranno di nuovo il botta e risposta.