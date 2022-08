GF Vip, Alfonso Signorini potrebbe pescare da "Temptation Island": gli ultimi due nomi accostati

Ascolta questo articolo

Alfonso Signorini, fino a questo momento, sta mantenendo il massimo riserbo sul cast della settima edizione del “Grande Fratello Vip“. Oltre al nome di Giovanni Ciacci, che ha affermato di essere pronto a raccontare della sua sieropositività, non si sa nulla di più sui chi ha detto di “sì” a quest’avventura.

I nomi accostati sono tanti, tra cui quelli più vicini senbrano essere Antonella Fiordelisi, Ginevra Lamborghini, George Ciupilan, Pamela Prati e Chadia Rodriguez. In questi giorni tra l’altro Signorini, con un cappello da chef pubblicato nelle sue storie, pare aver confermato anche l’ingresso di un cuoco nella Casa più spiata d’Italia.

Gli ultimi due nomi accostati al “GF Vip”

Come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù” l’esperto di gossip “Investigatore social“, il suo vero nome è Alessandro Rosica e negli anni si è recato spesso ospite da Federica Panicucci a “Mattino Cinque”, ha annunciato gli ultimi due vipponi che potrebbero far parte del cast.

Entrambi provengono dall’universo di “Temptation Island”: “Valeria Liberati e Luciano Punzo ex ‘Temptation Island’ probabilissimi concorrenti del ‘Grande Fratello Vip'”. Attualmente siamo sempre nel campo dell’ipotesi, ma Alfonso Signorini ha sempre puntato sui nomi provenienti dal programma prodotto da Maria De Filippi, seppur durante la scorsa edizione con Tommaso Eletti non è stato molto fortunato dal momento che venne eliminato nella prima diretta possibile.

Andando nel dettaglio degli ultimi due nomi accostati, Valeria Liberati ha preso parte nel 2020 al reality show ambientato in Sardegna insieme al fidanzato Ciavy Maliokapis. Luciano Punzo ha un po’ di esperienza in più rispetto a Valeria, giacché ha preso parte a “Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente” insieme a Gennaro Lillio, per poi sbarcare a “Temptation Island” nel ruolo di tentatore nel 2021. Qui ha potuto conoscere Manuela Carriero, di cui secondo le ultime indiscrezioni si sarebbero lasciati, seppur alcune segnalazioni rinvenute a Deianira Marzano rivelano che entrambi avrebbero montato una farsa per poter far parlare di loro.