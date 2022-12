GF Vip, Alfonso Signorini parla della squalifica a Riccardo Fogli

Ascolta questo articolo

Nella diretta di sabato del “GF Vip”, tra i tanti argomenti trattati, si è parlato anche della squalifica di Riccardo Fogli. Il cantante infatti, nonostante sia entrato con tutta la buona volontà decidendo addirittura di annullare una tournèe a New York, in poche ore è stato cacciato dalla Casa a causa di una bestemmia.

Una squalifica però che, come si è letto sui social network, ha ricevuto numerose critiche dai fan. In molti hanno infatti sottolineato come Signorini, insieme ai suoi autori, stanno adottando due pesi e due misure differenti tra i concorrenti nella Casa poichè anche Luca Salatino, come si può vedere nelle clip che circolano negli ultimi giorni, avrebbe bestemmiato nei scorsi mesi.

Alfonso Signorini parla della squalifica di Riccardo Fogli

Durante la diretta del 17 dicembre quindi il direttore del settimanale “Chi Magazine” non può ignorare la vicenda legata all’ex cantante dei Pooh. Signorini afferma che Riccardo sia una persona buona ed è totalmente convinto che l’abbia detto in buona fede, ma sottolinea come questa scelta sarebbe stata presa da Mediaset ed Endemol Shine Italy, la società che produce svariati programmi nel nostro paese.

“Riccardo Fogli, appena entrato in Casa, si è lasciato scappare una espressione che è stata giudicata blasfema” apre così il discorso Signorini come riporta testualmente il sito “Fanpage” ove poi viene aggiunto: “Tutti sappiamo quali sono le conseguenze in questi casi. Voglio dire a voi e al pubblico a casa che non entro nel merito della squalifica di Fogli perché è una decisione che ha preso Mediaset con Endemol ma mi sento di dirvi che metto le mani sul fuoco sulla persona rispettabilissima che è Riccardo Fogli. Non è un bestemmiatore, lo dico perché lo conosco e lo apprezzo. Mi sento di dire che fosse in assoluta buona fede“.

Alfonso Signorini quindi non nasconde che gli avrebbe fatto piacere festeggiare il Natale insieme a Riccardo Fogli presente negli studi di Cinecittà ma, guardando il lato positivo di questa vicenda, ricorda all’ex vippone che può passare le feste insieme alla sua famiglia.