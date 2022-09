GF Vip, Alfonso Signorini parla della sieropositività di Giovanni Ciacci e della questione legata alle elezioni

Ascolta questo articolo

Sicuramente l’argomento più importante della settima edizione del “Grande Fratello Vip” è la sieropositiva di Giovanni Ciacci. L’ex volto di “Detto fatto“, intervistato dal settimanale “Chi Magazine“, ha rivelato di voler entrare nella Casa con l’obbiettivo di sdoganare questo argomento in un programma così tanto seguito in prima serata su Canale 5.

Per la prima volta in merito a questo argomento interviene anche Alfonso Signorini, il conduttore del “GF Vip”, in cui intervistato dal settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni” diretto da Aldo Vitali ha dichiarato di aver dato a tutti la possibilità se voler entrare o meno nella Casa.

“È un tema che sento molto perché in Italia c’è un enorme ignoranza a riguardo” ha affermato con decisione Signorini per poi aggiungere: “Identificare una patologia con un’orientamento sessuale è la cosa più sbagliata. Nessuno si è tirato indietro, sono voluto uscire per tempo con questa tematica proprio per garantire la massima libertà di scelta ai concorrenti. Per fortuna hanno capito che non c’è ragione di avere paura“.

Un altro argomento molto scottante riguarda le prossime elezioni del 25 settembre. Inizialmente molti portali hanno ipotizzato che la scelta più giusta sarebbe stata quella di slittare l’inizio dal 19 settembre agli inizi di ottobre, proprio per garantire ai concorrenti di andare a votare senza rischiare quarantene o altri grattacapi.

Alla fine però Mediaset ha deciso di tenere la data d’inizio per settembre, ma ai concorrenti non sarà vietato di partecipare alle elezioni. Signorini infatti, sempre durante questa lunga intervista, ha affermato: “Chi vorrà potrà andare tranquillamente a votare il 25 settembre, ma poi salterà una puntata per fare la quarantena (Dalla durata di circa 5 giorni n.d.r) perché continueremo ad applicare i controlli di sicurezza anti Covid”.

Il vero problema per Canale 5 resta quello di vedere quanti vipponi andranno a votare, poiché con un adesione alta sarà difficile mandare avanti lo show.