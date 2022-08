GF Vip, Alfonso Signorini parla del cast: "I veri colpi non sono stati ancora annunciati"

Ascolta questo articolo

Simona Ventura ha deciso di intervistare Alfonso Signorini durante la terza edizione de “La Terrazza della Dolce Vita“, trasmessa nella cornice del giardino del Grand Hotel, ubicato a Rimini. Il format è stato creato insieme allo scrittore e il suo attuale compagno Giovanni Terzi.

Durante la chiacchierata si è parlato di svariati argomenti, ma ovviamente l’attenzione si focalizza quasi esclusivamente sulla settima edizione del “Grande Fratello Vip” in onda prossimamente su Canale 5. Qui la SuperSimo ha voluto parlare dei 6 indizi rilasciati dal direttore del settimanale “Chi Magazine” su Instagram, ove il conduttore fa alcune dichiarazioni molto importanti in merito al cast.

Le dichiarazioni di Alfonso Signorini sul “GF Vip 7”

Come si può vedere anche su “Biccy“, si inizia a parlare del fatidico smalto rosso di Chanel nr 6 pubblicato nelle storie di Instagram, Alfonso Signorini ha dichiarato: “Se tu mi dici Pamela Prati che farà parte del ‘Grande Fratello Vip’ ti dico fuochino, ma quello smalto rosso lì non si rifaceva a lei”.

Si discute poi dell’anello con pietra ametista con riferimento al mondo dei motori: “Ginevra Lamborghini? Fuochino, il suo nome è stato preso in considerazione”. Simona Ventura poi gli chiede l’indizio del portachiavi, ove molti sono sicuri che Signorini si riferisse all’ex fidanzato di Belen Rodriguez: “Antonino Spinalbese acqua fuoco o fuochino? Che pa**e, mamma mia ragazzi! E con questo ti ho già risposto. […] Ma i veri colpi non sono stati ancora annunciati! Ma ce ne sono parecchi in questo cast“.

Sull’indizio dedicato allo smalto rosso quindi Signorini, come svelato in anteprima dalla blogger Deianira Marzano, il conduttore poteva riferirsi a Elenoire Ferruzzi, un’artista, showgirl e icona trans nota nel mondo LGBTQ+, che già in passato sia come concorrente che poi successivamente nel ruolo di ospite è stato più volte vicina a prendere parte al “GF Vip 7”.