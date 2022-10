GF Vip, Alfonso Signorini parla del caso Marco Bellavia: "La convivenza forzata non era un percorso adatto per lui"

Ascolta questo articolo

Nel corso della fascia quotidiana del “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini ha parlato per la prima volta del caso legato a Marco Bellavia. Sicuramente la vicenda legata all’addio del conduttore sarà uno degli argomenti cardini della puntata di questa sera e, in tanti, sperano che possano esserci dei provvedimenti molto pesanti nei confronti di alcuni vipponi.

Intanto l’hashtag “#iostoconbellavia” è per il terzo giorno in cima alla classifica dei trend topic. Su Twitter infatti, oltre a chiedere la squalifica della maggior parte dei concorrenti, vengono pubblicati delle clip in cui Marco viene bullizzato dagli altri senza la possibilità di essere aiutato.

Le prime parole di Alfonso Signorini

Durante la fascia pomeridiana, come riporta testualmente il sito “Blog Tivvù“, Signorini parla della decisione di Marco nell’abbandonare la Casa: “Una decisione maturata dopo una notte, quella di venerdì, particolarmente difficile.La Casa può essere una cura in un momento di down della vita e la storia di Pamela lo dimostra, oppure Daniele Bossari. Però a volte la Casa acuisce ancora i problemi come è accaduto purtroppo a Marco, la convivenza forzata, la situazione di costrizione evidentemente non era un percorso adatto per quello che era la sua situazione adesso“.

Nonostante questo, Signorini promette provvedimenti: “Avremo modo di parlarne stasera e ne parleremo anche con i concorrenti che hanno reagito in modo per noi inatteso e condannabile. Mostrando aridità e mancanza di empatia e solidarietà, nessuno ha allungato una mano a Marco nonostante lui avesse chiesto pubblicamente un aiuto. Parleremo di questo e capiremo anche come venirne fuori perché il pubblico ha condannato certi atteggiamenti e certe frasi che oggi non si possono e non devono essere tollerate”.

Staremo a vedere quindi come si comporterà il direttore del settimanale “Chi Magazine” dinanzi al bullismo subito da Marco Bellavia. Difatti anche Signorini, come si può leggere sui social, è stato aspramente criticato per come si sta comportando dinanzi a questa vicenda.