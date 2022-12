GF Vip, Alfonso Signorini non condurrà la prossima edizione: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Attualmente il “Grande Fratello Vip” sta mantenendo più o meno gli ascolti della scorsa edizione, non riuscendo mai a sfondare ma neanche a crollare del tutto. Di certo ai piani alti di Mediaset si sarebbero aspettati un salto di qualità in ambito Auditel ma, nonostante questo, hanno deciso comunque di slittare la diretta finale per la giornata del 3 aprile 2023 facendo così diventare la settima edizione come quella più lunga in assoluto.

Nonostante sia passata poco più di metà edizione, si può già dire che per il direttore del settimanale “Chi” è stata un’annata piuttosto difficile da portare avanti. Infatti non sono mancati gli scandali, come il caso legato a Marco Bellavia, oppure la sfortunata vicenda dei concorrenti positivi al Covid-19, che sono stati immediatamente isolati e rimessi negli studi di Cinecittà dopo la loro negativizzazione al virus.

Il futuro del “Grande Fratello Vip”

Secondo Alessandro Rosica, giornalista sui social network con l’username di “Investigatore social” oltre per le sue ospitate da Federica Panicucci a “Mattino Cinque”, dalla prossima edizione del “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini non sarà più al timone del programma dopo quattro edizioni da conduttore, e un totale di sette se vengono contati gli anni passati da opinionista insieme a Ilary Blasi.

“Dalla prossima edizione Alfonso Signorini non condurrà più il ‘Grande Fratello Vip‘” si legge sul profilo Facebook di Alessandro Rosica ove rivela come in casa Mediaset si stia pensando di fare un reset totale: “Cambieranno anche gli opinionisti“.

Ovviamente nomi per la successione non ne vengono fatti, poiché al momento pare piuttosto prematuro parlare del futuro. Difatti Signorini attualmente è totalmente focalizzato su come deve comportarsi nelle prossime settimane e, secondo sempre le indiscrezioni, starebbe cercando nuovi concorrenti.

I vipponi più chiacchierati per entrare nella Casa per il periodo natalizio sarebbero Milena Miconi, un volto del trono over di “Uomini e Donne” a oggi non ancora svelato e l’influencer Taylor Mega, che dovrebbe far parte del cast come ospite per qualche giorno.