GF Vip, Alfonso Signorini nella bufera: pioggia di critiche per il conduttore

La nuova edizione del Grande Fratello Vip ha preso il via. Alfonso Signorini è saldamente tornato al timone del reality più longevo della storia. Ad affiancarlo in questa lunga e faticosa avventura, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nelle vesti di opinioniste. La prima puntata ha visto l’ingresso dei vipponi, i quali sono stati i veri sorvegliati speciali. In realtà anche conduttore e opinioniste sono state sotto la lente di ingrandimento.

Se Manuel Bortuzzo ha convinto tutti, le principesse Selassie hanno regalato momenti di puro trash. E poi ancora i primi scontri tra Soleil e Raffaella Fico, Francesca Cipriani “abbandonata” su un’altalena e tanto, tanto altro. Insomma, la prima puntata è stata davvero ricca. Una sorpresa ha allietato tutti: Tommaso Zorzi. Il vincitore della passata edizione è arrivato per un saluto e questo è piaciuto a tutti.

Il web è stato super presente come sempre e, a finire nel mirino, è stato Signorini. Il conduttore è stato bersaglio di critiche. “La cosa migliore da fare oltre ad eliminare Pupo, sarebbe stata eliminare anche Signorini“, “Mi dovete dire in base a cosa è stato confermato Signorini come conduttore“, questi alcuni dei commenti che vedono Signorini coinvolto.

La presenza di Zorzi invece ha scatenato la reazione opposta, ovvero positiva. In molti hanno chiesto che Tommy rimanesse come co-conduttore, proprio al fianco di Signorini. Questi messaggi hanno fatto incetta di like. Dunque, se da un lato il ritorno di Signorini non è stato per niente gradito dal popolo del web, dall’altro quello di Zorzi è stato invece accolto favorevolmente.

È chiaro che non si può piacere a tutti e questo, Signorini lo sa. Le critiche non mancano mai e anche questa volta è accaduto. La nuova edizione del Grande Fratello Vip è partita e si preannuncia essere ricca di trash, liti e scontri infuocati. La sola prima puntata è già stata scoppiettante. Se Signorini non ha convinto, chi invece lo h fatto è stato proprio Tommaso Zorzi e pensare che non farà parte del cast in alcun modo.