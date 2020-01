"GF Vip", Alfonso signorini lancia la bomba: sguardi complici tra Pago e Clizia Incorvaia

La quarta edizione del “Grande Fratello Vip” ha da pochissimo preso il via e già le discussioni che gravitano intorno ai concorrenti sono tante e tali da alimentare il gossip. Ancor prima della messa in onda si è molto parlato del reality più longevo della televisione italiana, dove dopo l’abbandono di Ilary Blasi dopo tre edizioni, alla conduzione è stato promosso Alfonso Signorini.

Ad affiancare Signorini, nel ruolo che per tre edizioni di seguito è stato il suo, ovvero quello di opinionista, troviamo Pupo e Wanda Nara. Oltre a loro molto si è detto anche sul cast e tra gli abitanti della casa più spiata d’Italia troviamo Pago. Quest’ultimo è stato il protagonista insieme alla sua ex Serena Enardu, dell’ultima edizione di “Temptation Island Vip“.

Pago ha deciso di rimettersi in gioco proprio con il Grande Fratello Vip e di voltare pagina, ma l’ostacolo è dietro l’angolo dato che gli autori hanno dato la possibilità al pubblico da casa di decidere se Serena dovrà entrare e restare una settimana con Pago per chiarirsi, dato che si è miracolosamente riscoperta innamorata.

Ma a lanciare la bomba di gossip ci ha pensato proprio il conduttore, Alfonso Signorini, intervenuto telefonicamente a “Casa Chi“, il programma online del settimanale “Chi” del quale è il direttore, Signorini ha parlato di Pago e Clizia Incorvaia, anch’essa concorrente e ha spiegato che tra i due potrebbe nascere qualcosa.

Alfonso, sicuro ha dichiarato: “Teniamo d’occhio Pago e la Incorvaia” e ha poi aggiunto: “Potrebbero darci grandi soddisfazioni. Stavo guardando poco fa e vi dico che ho trovato degli sguardi abbastanza complici. C’è stata addirittura una carezza di Pago a Clizia che è molto interessante“. Insomma Signorini è certo di quanto asserisce e d’altronde si sa lui ha un fiuto incredibile per il gossip. Se però Serena Enradu dovesse riuscire ad entrare in casa, forse le cose non andranno come Alfonso pensa.