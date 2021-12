GF Vip, Alfonso Signorini furioso con Sonia Bruganelli: lei se ne va

Ancora scintille durante la diretta del Grande Fratello Vip 6: questa volta tuttavia non c’entrano le dinamiche interne della Casa né gli scontri (sempre presenti) tra gli inquilini. Al contrario a tenere banco è stato uno scontro molto accesso tra il conduttore Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli, opinionista del GF Vip nonché moglie di Paolo Bonolis.

Tutto è cominciato quando Alfonso Signorini ha chiesto a Sonia Bruganelli un parere su Alex Belli. L’opinionista ha cominciato ad argomentare ma è stata subito interrotta dall’attore, che protestava ribadendo di non aver assolutamente usato Soleil Sorge. I due hanno discusso parlandosi l’uno sull’altro e infastidendo molto il conduttore, che li ha rimbrottati in maniera molto infastidita.

Grande Fratello Vip 6, scontro senza precedenti tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli

Se Alex Belli ha chiesto giustamente scusa, visto che è stato lui a parlare sopra la Bruganelli, quest’ultima ha cercato di dire comunque la sua visto che era stata continuamente interrotta e non aveva fatto in tempo ad esprimere il suo pensiero. Tanto è bastato perché Signorini, furioso e stizzito, si rivolgesse a lei urlandole di stare zitta perché anche per lei come per gli altri vale la regola di non creare caos in studio.

Quindi Alfonso ha tagliato corto senza più ascoltare le proteste della moglie di Paolo Bonolis e ha ripreso a condurre come se niente fosse. Tuttavia, appena la regia ha staccato e riattaccato dopo la pausa pubblicitaria, dall’inquadratura dello studio fatta dall’alto si è visto come la poltrona della Bruganelli accanto a quella di Adriana Volpe fosse vuota.

E vuota è rimasta anche nelle inquadrature successive, visto che la bella Sonia non è rientrata, lasciando i telespettatori a chiedersi se fosse dietro le quinte in attesa delle scuse o se al contrario fosse andata direttamente via senza l’intenzione di tornare.