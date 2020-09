GF Vip, Alfonso Signorini esplode in diretta: "Bullismo contro Franceska Pepe"

Al “Grande Fratello Vip” è entrato un ciclone capace di mandare all’aria tutti gli equilibri della Casa: stiamo parlando di Franceska Pepe. La ragazza è riuscita a far perdere la pazienza a diversi vip che, portati all’esasperazione dalla sua instancabile flemma, le sono andati contro creando momenti di forte tensione.

Durante la diretta su Canale 5, Alfonso Signorini ha commentato questo atteggiamento apostrofando i suoi vipponi: “A volte mi sembrate un branco unito a fare del bullismo contro di lei” supportando le sue parole con un collage di immagini che hanno riproposto gli scontri più duri che la Pepe ha avuto con Stefania Orlando, Adua De Vesco e Dayane Mello.

GF Vip, il caratterino tutto “Pepe” di Franceska

Ovviamente, tutti si sono giustificati dicendo che la parola “bullismo” non c’entra nulla, anzi hanno fatto presente che la stessa Francescka fa di tutto per provocare e innervosire il gruppo come fosse “un muro di gomma” che respinge ogni cosa le venga contestata. Flavio Abbate – il primo eliminato dalla Casa – ha precisato che la Pepe ha un carattere raro e anche se a volte fa perdere la pazienza, è capace di creare interessanti dinamiche.

A difendere la Pepe ci pensa anche Antonella Elia: “Quando ti vedo prenderti addosso la rabbia dei tuoi inquilini mi rivedo in te. E’ imperturbabile. Le date addosso come martelli”. L’opinionista critica l’atteggiamento dei vip nei confronti della ragazza, soprattutto quello della Orlando.

Ed è proprio Stefania Orlando che, prendendo la parola, cerca di spiegare che la Pepe non è mai stata emarginata dal gruppo, ma hanno sempre cercato di capirla e di andarle incontro: “Noi abbiamo cercato di venirle incontro… il problema è che dopo 5 minuti rifà le stesse cose come se si fosse scordata tutto ciò che le è stato detto in precedenza” ha sentenziato la Orlando.