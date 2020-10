GF Vip, Alfonso Signorini esce allo scoperto e sul caso Del Vesco-Morra dichiara: "Credo a Zorzi. Adua è una stratega"

Dentro e fuori la casa del “Grande Fratello Vip” è scoppiato il putiferio. Il caso Massimiliano Morra- Adua Del Vesco è sulla bocca di tutti e i due gieffini, sono indubbiamente diventati i protagonisti di questa edizione. Seppur per motivazioni completamente opposte e differenti, possiamo definirli i nuovi Pago e Serena Enardu, per quanto riguarda l’essersi resi figure di spicco nel reality.

Se Serena dopo aver lasciato Pago a “Temptation Island Vip”, tentò di riconquistarlo al “Grande Fratello Vip”, qui viaggiamo su binari completamente differenti e ben più seri. Con la Del Vesco e Morra si è parlato di una probabile setta, è emerso che i due ex in realtà non sono mai stati fidanzati, ma che la loro storia è stata orchestrata a tavolino da terze persone, solo per lanciare le loro carriere e a detta di Adua, Massimiliano sarebbe gay.

Tutto ciò, ha scatenato un vero e proprio caos. In particolar modo, l’attrice all’interno della casa ha dapprima confessato alle sue compagne Dyane Mello e Matilde Brandi, che Morra sarebbe omosessuale, salvo poi negare quanto detto e, in un secondo momento messa alle strette, ammettere e fare mea culpa. In tutto ciò, anche Tommaso Zorzi è stato coinvolto.

L’influencer, non ha perso occasione per smascherare Adua, confermando il pettegolezzo. Nello specifico Tommaso, ha ammesso che la Del Vesco gli avrebbe confessato dell’omosessualità di Morra durante una notte trascorsa a chiacchierare in albergo, quando erano rinchiusi poco prima di iniziare l’avventura del “Grande Fratello Vip”.

Adesso, anche Alfonso Signorini, conduttore del reality è uscito allo scoperto e ha raccontato il suo pensiero in merito alla faccenda, schierandosi apertamente dalla parte di Zorzi e reputando Adua una stratega. Anche il giornalista Gabriele Parpiglia ha detto la sua, avallando il pensiero del suo amico e collega. Entrambi sono stati intervistati a “Casa Chi”.

“Hanno parlato a lungo e si sono scambiati anche delle confidenze. C’è stato altro…Io credo a Zorzi quando dice che Adua le ha fatto determinate confidenze. Lei è una finissima stratega e lo dimostra anche il fatto che inaspettatamente ha vinto al televoto“, ha dichiarato Signorini. A fargli eco Parpiglia, il quale ha ammesso: “C’è stato anche tanto altro…Posso testimoniare che Adua e Zorzi si sono visti a lungo quella notte e hanno parlato di tante cose“.