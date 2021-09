GF Vip, Alfonso Signorini difende Tommaso Eletti: "Lo accogliamo senza pregiudizi"

Tra i concorrenti più chiacchierati della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” troviamo Tommaso Eletti, l’ex concorrente di “Temptation Island” che ha fatto il proprio ingresso nella casa durante la prima diretta del reality show andata in onda su Canale 5 nella giornata del 13 settembre.

Proprio la sua avventura vissuta in Sardegna, insieme alla sua ex fidanzata Valentina Nulli Augusti di 20 anni più grande, è stato al centro di ogni tipo di discussione. Tra i più critici troviamo Selvaggia Lucarelli e Salvo Veneziano, che in parole povere hanno accusato Alfonso Signorini di pensare solamente agli ascolti ignorando del tutto il diritto e il rispetto nei confronti del mondo femminile.

Alfonso Signorini prende le sue difese

Come riportato dal sito “Mediaset Play” dopo la clip di presentazione, Alfonso Signorini ha voluto spezzare una lancia a favore di Tommaso Eletti rivelando che per lui il “GF Vip” può essere l’occasione giusta per far conoscere il suo lato migliore: “Tu hai 21 anni, e io ho detto ai nostri amici a casa che noi non abbiamo pregiudizi qui al Grande Fratello. Sarà l’occasione giusta per conoscerti meglio”.

Successivamente arriva anche il consiglio di Alfonso Signorini su come potersi comportare nelle relazioni future: “Io voglio darti un consiglio perché potrei essere tuo papà: non bisogna mai confondere il possesso con l’amore. Dicendo a una donna che non può mettersi la minigonna, tu la privi della sua libertà di scelta. Non voglio farti una paternale però mi piacerebbe che tu ti facessi conoscere per il ragazzo che sei”.

Per Tommaso Eletti si tratta sicuramente di un’opportunità molto importante, ma al momento parte con gli sfavori dei pronostici. Infatti tutti i bookmakers danno per sfavorito l’ex concorrente di “Temptation Island”, quindi dovrà essere davvero convincente per poter cercare di andare il più tempo possibile.