GF Vip, Alfonso Signorini contro Oriana Marzoli: "Per te Daniele Dal Moro è un ripiego"

Negli ultimi giorni si è parlato di una possibile storia d’amore tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, due dei concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip“. I due hanno infatti acceso le voci di gossip in cui dapprima si sono chiusi nell’armadio e poi hanno dormito insieme.

In seguito a questi momenti però l’ex volto di “Uomini e Donne” ha cercato di mettere un freno a questa conoscenza, rivelando di vedere Oriana come una semplice amica. Difatti Daniele a oggi si dichiara ancora convinto che alla showgirl provi un forte sentimento per Luca Onestini, e non vuole quindi perdere tempo con una conoscenza inutile.

La storia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Come riportato testualmente dal sito “Notizie“, Alfonso Signorini durante la diretta del 16 gennaio non pare essere del tutto convinto della conoscenza tra Oriana e Daniele: “Tu prima stavi in camera con camera con Onestini. Lui ti accompagna alla porta e tu esci. Vai poi a dormire con Daniele… scusami, ma a me sembra che sia un ripiego bello e buono”.

Daniele Dal Moro, dopo aver visto le clip di Oriana e Luca, si dichiara ancora più convinto che tra i due ci sia del tenero e ribadisce un pensiero già esternato la scorsa settimana: “Secondo me Luca non è nella posizione di avvicinarsi a Oriana per tutto lo storico con Nikita. Il modus operandi di Oriana qui dentro non mi piace, partendo dal fatto che lei è liberissima di fare come vuole, io mi sono avvicinata a lei quando entrambi ci siamo detti d’accordo a vivere tutto con leggerezza“.

Luca Onestini però smentisce immediatamente queste accuse, rivelando che non avrebbe nessun problema ad approcciarsi con Oriana, ma al momento semplicemente non se la sente poiché non prova nulla per lei: “Siccome sono single, se ci fosse dell’altro si farebbe e basta”.