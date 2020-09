GF Vip, Alfonso Signorini conferma l’ingresso di nuovi concorrenti: "Mi piacerebbe vedere nella casa Raz Degan"

Dopo l’addio di Flavia Vento, che ha deciso di lasciare la casa del “Grande Fratello Vip” dal momento che sentiva la mancanza dei suoi cani, e di Fausto Leali per squalifica a causa di una frase razzista nei confronti di Enock Barwuah, nella casa più spiata d’Italia potrebbero esserci dei nuovi ingressi.

Proprio per questi piccoli contrattempi, in cui si aggiunge la situazione incerta di Paolo Brosio che ancora deve entrare negli studi di Cinecittà, sul web si mormora la possibilità di vedere nuovi ingressi. Questa indiscrezione viene confermata da Alfonso Signorini, il conduttore del “Grande Fratello Vip”, che durante una diretta fatta su Instagram svela anche i suoi sogni nel cassetto.

Le parole di Alfonso Signorini

Come riportato dal direttore di “Chi” il nuovo ingresso prenderà il posto dello squalificato Fausto Leali. Alfonso Signorini esclude sin da subito il nome di Antonio Razzi, l’ex deputato in una vecchia intervista ha dichiarato che avrebbe accettato volentieri una possibile chiamata da parte degli autori del “GF Vip”.

Alfonso Signorini in questa diretta IG svela chi vorrebbe nella casa: “Ci saranno nuovi ingressi, oltre Paolo Brosio che purtroppo sta facendo ancora degli accertamenti in ospedale. Antonio Razzi al posto di Fausto Leali? Direi di no, perché mi piacerebbe scendere un attimo sul range anagrafico. Al posto di Razzi mi piacerebbe Raz Degan, se proprio devo scegliere”.

Mettendo da parte il nome di Raz Degan, gli altri personaggi famosi che potrebbero entrare al “Grande Fratello Vip” sono Andrea Iannone e Giulio Berruti. Come svelato dallo stesso conduttore, l’ex fidanzato di Belén Rodríguez aveva praticamente accettato la proposta del reality show, ma a causa di una sentenza del 15 ottobre ha dovuto in seguito declinare.

L’altro nome circolato in questi mesi è quello di Morgan, ma secondo le ultime indiscrezioni l’artista avrebbe rifiutato una grossa somma di denaro siccome non è interessato al reality show.