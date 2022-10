GF Vip, Alfonso Signorini chiude a Ginevra Lamborghini: "Non ritornerà nella Casa"

Ascolta questo articolo

Ginevra Lamborghini è stata la prima a essere squalificata nella settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’influencer ha infatti pagato in maniera piuttosto pesante un’offesa riferita a Marco Bellavia, ove quest’ultima è stato costretto ad abbandonare la Casa per via delle numerose critiche ricevute dagli altri vipponi.

In molti sui social network hanno richiesto un rientro di Ginevra negli studi di Cinecittà e l’hashtag “#GinevraDentro” su Twitter è stato in cima ai trend topic per svariati giorni. La maggior parte dei telespettatori infatti ritengono come sia ingiusto che sia l’unica ad aver pagato per la vicenda legata a Marco, poiché quasi tutti si sono scagliati contro l’ex conduttore di “Bim bum bam”.

Alfonso Signorini risponde alle ultime critiche

Sul settimanale “Chi Magazine” Alfonso Signorni ha voluto rispondere a una fan della trasmissione in cui ricorda come tantissimi telespettatori stanno richiedendo il suo ingresso. Il conduttore, al momento, esclude questa possibilità, rivelando comunque che Ginevra, grazie al suo carattere, è riuscita comunque a conquistare il cuore dei fan.

“Sicuramente Ginevra ha lasciato il segno nella Casa del ‘Grande Fratello Vip'” ha affermato Signorini rispondendo a questa lettrice per poi aggiungere: “Il suo meraviglioso carattere esuberante, la sua contagiosa energia, la sua solarità coinvolgevano tutti gli inquilini. La squalifica era dovuta per una frase orribile che legittimava una piaga sociale come il bullismo. Frase della quale si è pentita in lacrime più volte nel corso del programma, chiedendo scusa a più riprese. Farla tornare nella Casa? Per il momento non è previsto“.

Non si escludono colpi di scena, ma al momento il direttore sembra essere deciso a continuare per la propria strada. In un modo o nell’altro comunque Ginevra sta continuando a far parlare di se e negli studi prova in tutte le maniere a incoraggiare Antonino Spinalbese.