GF Vip, Alfonso Signorini caccia Alex Belli dagli studi: "Mi rifiuto di lavorare così, serve rispetto per il pubblico"

Del triangolo amoroso formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorgè se ne è parlato anche durante la puntata del 24 gennaio del “GF Vip”, ma finisce con un gesto totalmente inaspettato da parte del conduttore. Infatti l’ex protagonista di “CentoVetrine”, a causa di alcuni comportamenti ritenuti irrispettosi da parte di Alfonso Signorini, viene cacciato dagli studi.

Partendo dall’inizio Signorini mostra ai vipponi il video dedicato a Delia e Soleil, ove entrambe le donne si esprimono su come hanno passato gli ultimi giorni. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” si dichiara stanca di questo teatrino, affermando di volersi godere questo mese e mezzo senza litigi. Questo pensiero viene condiviso anche da Delia Duran: “Io amo le donne e la solidarietà femminile, dobbiamo convivere in una casa, il rancore non mi appartiene“.

Lo sfogo di Alex Belli e l’espulsione dagli studi

Successivamente vengono chiamati nel confessionale Nathalie Caldonazzo, Katia Ricciarelli, Jessica Selassiè e Barù, ove hanno mostrato tutta la loro perplessità sui comportamenti tenuti dall’attore in questi giorni. La cantante lirica rivela di essere totalmente contraria a questo amore libero, ma Alex Belli ci tiene a sottolineare che si tratta di una libertà mentale scontrandosi per la prima volta con Alfonso Signorini.

Signorini, che prova in ogni modo a conoscere tutti i dettagli, chiede a Delia di dire cosa è successo sotto le coperte tra Alex e Soleil, ma a rispondere ci pensa l’italoamericana: “Sotto le coperte mi ha detto anche di amarmi“. In questa circostanza, e per l’ennesima volta, Belli conferma di provare nuovamente un forte sentimento nei suoi confronti.

Chiamata poi in mystery room, Delia viene a scoprire del tweet d’addio di Alex e poi gli legge la lettera che lui le ha mandato, con tanto di anello, con la vippona che scoppia in lacrime per l’emozione. Il momento di tenerezza però non commuove le opinioniste, e Adriana Volpe rivela di essere convinta della complicità della modella in questo “teatrino mediatico”.

Si ritorna poi a parlare del momento d’intimità di Alex e Soleil, in cui il conduttore non esclude che ci possa essere stato un qualcosa in più di alcune coccole. L’attore però perde le staffe: “Ma di che ca**o stiamo parlando?” e Signorini, stufo dall’atteggiamento tenuto dall’ex concorrente, lo caccia dagli studi: “Alex, per fortuna che tu stasera non volevi parlare ed avevi scelto la linea del silenzio… Se vuoi magari uscire… Non posso lavorare così. Vai pure fuori, vai a fare l’imbonitore da un’altra parte. Serve rispetto per il pubblico“.