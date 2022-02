GF Vip, Alfonso Signorini attacca Manila Nazzaro: "Sei bugiarda"

Manila Nazzaro, una delle concorrenti del “Grande Fratello Vip“, sta passando un periodo abbastanza duro. La showgirl si ritrova catapultata al centro delle dinamiche a causa dei duri attacchi ricevuti da Kabir Bedi negli ultimi giorni, ove è stata accusata di essere una persona disperata pronta a tutto pur di vincere.

La questione dedicata alla lite viene portata anche durante la diretta del 17 febbraio, in cui Alfonso Signorini prova ad approfondire più nel dettaglio il rapporto ormai incrinato tra Kabir e Manila. Il conduttore però, durante una chiacchierata con l’ex Miss Italia, l’accusa di essere una persona bugiarda sottolineando di gradire ben poco i suoi comportamenti.

L’attacco di Alfonso Signorini a Manila Nazzaro

Come riportato testualmente dal sito “Nuovo TV” la prima a rompere il silenzio su questo argomento è Manila: “All’inizio ci sono stata veramente male, una delusione umana, il bacio di giuda non esiste, con Kabir non ho il rapporto che ho con le altre persone, però non è stato bello, ha detto agli altri non fidatevi di Manila, è una brutta persona”.

L’ex Sandokan, sintetico come al suo solito, controbatte lanciando una frecciatina nei confronti di Manila: “Dice cose dolci e poi fa cose cattive. Ha votato contro di me e dopo mi ha baciato”. Spezzano una lancia nei confronti dell’attore sia Katia Ricciarelli e in particolar modo Sonia Bruganelli, ove l’opinionista l’invita a guardare avanti e non pretendere di dover andare per forza d’accordo con tutti.

Lo stesso Signorini sembra essere molto contrariato dall’atteggiamento di Manila, rivelando che per lui l’errore commesso è stato prima di chiarire con lui e poi mandarlo al televoto: “È come quando ti ho beccato che stavate parlando male della Ricciarelli e dici che non è vero. A me non piace questo modo di fare. […] Sei bugiarda Manila! A me non va questo modo di fare”.

Probabilmente presa dal nervosismo Manila decide di mandare nuovamente al televoto Kabir: “Voglio dirgli che disperata lo sono stata nella mia vita, mi sono rimboccata le maniche, la vita mi ha regalato questa bellissima occasione e la vivo con orgoglio”. La stessa decisione di mandarla in nomination viene presa dall’attore, ma in questa circostanza Signorini non chiede nessuna giustificazione da parte sua.

Dopo la diretta Manila si sfoga con Delia Duran e parla delle incomprensioni con Kabir. Ritorna nuovamente sul termine “disperata”, dal momento che non accetta di essere bollata in questo modo ricordando di aver sempre combattuto per i suoi figli.