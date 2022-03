Alfonso Signorini, nel corso di questi 6 mesi come conduttore della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, non ha ottenuto sempre delle critiche favorevoli. Infatti spesso il direttore del settimanale “Chi Magazine” viene accusato di aver favorito alcuni concorrenti e di avere tentennato dinanzi a una loro squalifica, perdonando dei comportamenti piuttosto controversi come quelli tenuti da Katia Ricciarelli.

Proprio per questo motivo, in un vecchio articolo del sito “Letto Quotidiano“, si leggeva: “Alfonso Signorini fatto fuori dal Grande Fratello Vip. Questa è la notizia che nelle ultime ore sta circolando sui social. Pier Silvio Berlusconi avrebbe deciso di rimpiazzare il direttore di Chi con un’altra persona. La papabile candidata è una donna molto famosa e amatissima dal pubblico”.

Al suo posto, sempre secondo il portale, poteva esserci Alessia Marcuzzi, attualmente libera dopo una iniziale rottura con Mediaset e tra l’altro già esperta nella conduzione dei reality show. Come opinionisti non hanno convinto neanche Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, e il pubblico a gran voce chiede di mettere ex volti del “GF Vip”, come Tommaso Zorzi, Stefania Orlando oppure Nathalie Caldonazzo, soltanto per fare alcuni nomi.

Alfonso Signorini conferma la settima edizione del “Grande Fratello”

Signorini, durante l’ultima diretta del “GF Vip 6”, vinto da Jessica Selassié, nella parte finale ha annunciato che il “Grande Fratello” ritorna su Canale 5 nel mese di settembre. Con questo il conduttore conferma di essere pronto a cimentarsi in questa avventura, salvo clamorosi colpi di scena, senza essere fatto fuori come annunciato da molti gli scorsi mesi.

Nelle ultime ore si è parlato anche di una cancellazione del formato “vip”, per ritornare invece al “Grande Fratello Nip“, come conosciuto ai tempi di Barbara D’Urso. Questa voce nasce dal fatto che negli ultimi anni, ma in particolar modo nella sesta edizione, i concorrenti che hanno sorpreso in positivo sono coloro meno conosciuti dal pubblico fino a quel momento, come Gianmaria Antinolfi e appunto le tre sorelle Selassié.

La conferma comunque è stata piuttosto netta, quindi la settima edizione dedicata ai volti famosi, mixati sempre con ragazzi e influencer meno conosciuti al grande pubblico, si dovrebbe fare.