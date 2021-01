GF Vip, Alfonso Signorini adirato con una ex concorrente

Gabriele Parpiglia, giornalista di gossip molto vicino ad Alfonso Signorini dal momento che scrive sul suo settimanale “Chi magazine“, ha lanciato una bomba su questa quinta edizione del “Grande Fratello Vip“. A essere coinvolto in questa circostanza sarebbe una ex concorrente, eliminata un po’ di tempo fa.

Il giornalista rivela che prima dell’inizio della puntata in diretta ci sarebbe una concorrente donna che ascolterebbe musica rap e berrebbe troppo vino. A quanto pare gli atteggiamenti tenuti dall’ex gieffina non sembrano essere accettati da parte di Alfonso Signorini, che avrebbe quindi lanciato un ultimatum.

Le accuse su una ex concorrente del “Grande Fratello Vip”

In un video pubblicato dal canale YouTube del Il vicolo delle news Gabriele Parpiglia, durante la diretta di “Casa Chi“, ha voluto spiegare alcuni dettagli dietro a questa concorrente: “C’è una ex concorrente, attualmente fuori dalla Casa di cui non farò il nome, prima della diretta prende energia cantando del rap, bevendo tanto vino e lo fa da quando esce dai suoi camerini fino allo studio. In questi giorni le hanno dato un ultimo avvertimento”.

Al momento non è dato sapere a quale vip si riferisca Gabriele Parpiglia, ma nel corso della diretta a “Casa Chi” ha rilasciato ulteriori indizi sulla presunta donna rocker. Il giornalista svela che si siede sempre nella seconda fila dello spazio a loro dedicato e pare amare molto le treccine.

Oltre a questa curiosa vicenda, la prossima puntata del “Grande Fratello Vip” sembra essere tra le più difficili per Alfonso Signorini. Il conduttore infatti deve cercare di risolvere la vicenda legata a Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che in questi giorni hanno annunciato più volte di voler lasciare gli studi di Cinecittà il prima possibile.