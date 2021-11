GF Vip, Alex Belli vuole le scuse di Aldo Montano ma lui non ci sta: "È un attorucolo"

La lite avvenuta nella casa tra Aldo Montano e Alex Belli, due dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip”, si è trascinata per tutta la settimana. Durante la giornata di Halloween l’attore ha fatto un confessionale, nei fumi dell’alcool, si rende protagonista di uno sfogo molto pesante nei confronti dello schermidore.

Ovviamente Montano non ha preso benissimo il confessionale fatto da Alex e, una volta scoperto questo retroscena, inizia ad attaccare l’ex protagonista di “CentoVetrine”. Il pubblico da casa, e anche gli ex concorrenti del “GF Vip”, si sono spaccati su chi avesse ragione, ma la vicenda di Belli è complicata anche per la gaffe commessa su Manuel Bortuzzo.

Il faccia a faccia tra Aldo Montano e Alex Belli

Nella puntata del 5 novembre del “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini ha provato a mettere la pace tra Aldo e Alex con un confronto faccia a faccia. Nonostante la buona volontà del conduttore però il pensiero dei due “maschi alfa” della casa è totalmente distante in merito a questa vicenda.

Il confronto, come riportato testualmente dal sito “Leggo“, viene iniziato da Aldo Montano: “Io volevo chiedere scusa del mio comportamento sopra le righe di martedì mattina non solo a te ma ai miei figli e alla mia famiglia. Tutto è partito da una notte di ubriachezza di Alex e Gianmaria”. Riferendosi ad Alex invece dichiara: “E per il confessionale prima che io lo guardassi dovevi venire da me. Se fossi venuto direttamente da me la cosa non sarebbe successa e da uomo leale non vomiti cose al confessionale. È un attorucolo“.

Alex però non ci sta e pretende anche lui delle scuse: “Le dovresti fare a me“. Continuando con il suo sfogo l’attore accusa Montano di averlo etichettato come il galoppino di Katia Ricciarelli, sottolineando di esserci rimasto molto male ad aver ascoltato queste affermazioni.

La lite dura diversi minuti, in cui si alzano i toni ma non si arriva al lieto fine tanto desiderato da Alfonso Signorini. Nella parte finale i due vipponi provano ad allentare la tensione stringendosi la mano, ma sicuramente nei prossimi giorni il loro scontro farà ancora discutere sia fuori che dentro agli studi di Cinecittà.