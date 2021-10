GF Vip, Alex Belli su tutte le furie per la tavola sparecchiata

Mai un attimo di pace nella famosa villa di Cinecittà. Parliamo infatti del Grande Fratello Vip e dei concorrenti al loro interno. Che nella casa è iniziata a tirare aria di stress e sofferenza psicologica questo era chiara già da un pezzo, tanto che a volte i concorrenti creano litigi e discussioni anche per un niente, per questioni che nella vita esterna si tendono sempre ad ignorare o, meglio ancora, evitare.

Dissapori, discussioni, incomprensioni, critiche e malelingue, alimentano h24 lo show, creando quindi suspense e spunto per intrattenere il pubblico, volendo scoprire poi evolverà la questione. A questo giro pare che il protagonista della storia sia stato il noto attore, Alex Belli.

Alex Belli si arrabbia per la tavola sparecchiata

È ora di pranzo, tutti i commensali prendono il proprio posto a tavola, quando a un certo punto del pasto, Belli decide di alzarsi per andare a preparare un’insalata. Premettendo che il contorno non era solo destinato all’attore, ma sarebbe stata preparata per tutti i commensali, al ritorno a tavola Alex scopre, per sua sorpresa, che la tavola era stata già sparecchiata, non lasciando né bicchieri né posate.

Qui inizia il dissenso e la rabbia dell’attore, che dichiara: “Chi ha portato via i piatti? Ma chi li ha portati via? Io vi ho detto di non farli portare via… Ma cosa la mangio qui dentro? L’ho preparata per tutti voi… Mi mangio tutta questa insalata? Ma hanno portato via anche le forchette! Ma che ca**o di fretta c’è qua? Ho capito, ma dove dovete andare? Ditemi, dove dovete andare? Mi fanno girare i co****ni. Sto mangiando e mi devono tirare via il piatto sotto quando mangio“

A quel punto interviene la Ricciarelli che invita Alex a darsi una calmata, ma lui risponde: “Quando mi in****o io devo calmarmi subito e quando si in****a lei, eh?“

Giamaria prova a spiegare l’accaduto, affermando che ci sono state discussioni per quanto riguarda la squadra di chi deve cucinare e lavare i piatti, ma la risposta di Belli, a seguito della dichiarazione di Gianmaria, è stata: “chi se ne frega delle squadre. Io lavo i piatti e cucino tutti i giorni, l’importante è che mi fate mangiare in pace. Sto facendo l’insalata… Capisci?“. Chissà se la storia avrà un seguito, non resta che attendere per scoprirlo.