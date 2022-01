GF Vip, Alex Belli su Delia Duran e Soleil Sorgè: "Ho fatto l’amore con entrambe. Si completano tra di loro"

Alex Belli durante la trentottesima diretta del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5, decide di accettare l’invito di Alfonso Signorini per provare almeno a rispondere in modo chiaro e si spera definitivo a tutti i dubbi legati sul triangolo amoro che lo vede protagonista insieme a Soleil Sorgè e Delia Duran.

La presenza dell’ex protagonista di “CentoVetrine” era tutt’altro che scontata per questa puntata. Difatti su Twitter, dopo la furente lite avvenuta negli studi con Alfonso Signorini nella scorsa diretta di lunedì, ha rivelato ai suoi fan il proprio addio da ospite al “GF Vip”.

Alex Belli parla di Soleil Sorgè e Delia Duran

Si inizia con delle domande piuttosto tranquille da parte di Alfonso Signorini nei confronti di Alex Belli, siccome si cerca di parlare del sentimento che lui prova su entrambe le vippone. E l’attore, in merito, non si nasconde dietro a un dito: “Ho fatto l’amore con tutte e due in una forma diversa” sottolineando, per l’ennesima volta, di vivere una relazione totalmente libera con Delia Duran.

Proprio per questo motivo, almeno a oggi, non saprebbe a chi rinunciare tra Soleil e Delia: “Io rinuncerei a Soleil, all’amicizia con Soleil e a tutto quello che c’è di complicità mentale con lei per il grande amore e per i progetti di vita che io ho con Delia. E rinuncerei a Delia per quella cosa unica che io ho trovato con Sole che molto probabilmente non riuscirei più a trovare nella vita. Sono due forme diverse, due mondi diversi, si completano tra di loro“.

Parlando della famosa notte sotto le coperte con Soleil Sorgè, l’ospite dichiara di aver vissuto una notte di grandissima complicità erotica, ma non vuole svelare ulteriori dettagli su quella serata che, secondo molti telespettatori del “GF Vip”, avrebbe fatto sbocciare l’amore tra i due.