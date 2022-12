GF Vip, Alex Belli stronca il cast: le sue parole

Ascolta questo articolo

Senza ombra di dubbio, sia in positivo che negativo, Alex Belli è stato il protagonista della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“. Per mesi Alfonso Signorini ha dedicato praticamente ogni diretta all’attore e al presunto triangolo amoroso con Soleil Sorgè e Delia Duran.

Una volta archiviata l’esperienza al “Grande Fratello Vip” Alex e Soleil hanno preso strade totalmente diverse, con il vippone che poi ha continuato la sua storia d’amore con Delia. Più volte però i due si sono lanciate delle frecciatine sui social network, facendo così capire che non avrebbero chiuso nel migliore dei modi la loro amicizia.

L’ultima frecciatina di Alex Belli

Sui social però resta sempre molto attivo e, quando possibile, commenta il cast e gli avvenimenti della settima edizione del “GF Vip”. Il tutto inizia con tweet in cui un concorrente ricorda che, nella diretta di lunedì, sono entrati Francesca Cipriani, che ha celebrato le nozze insieme al compagno Alessandro Rossi, e Katia Ricciarelli criticata aspramente per aver stonato durante l’Ave Maria di Schubert.

“Hanno invitato la Cipri e la soprano per riempire la puntata Vi dico solo che un anno fa stavamo assistendo a questa di PUNTATA!!!” si legge nel primo tweet, mentre un altro utente risponde: “Forse non avete capito che è lui (Alex Belli n.d.r) che non ci vuole andare non è più il suo game anche se dispiace”.

Qui non si fa attendere la risposta dell’ex concorrente, ove non nasconde di apprezzare molto le scelte fatte da Signorini e gli atteggiamenti che tengono i vipponi nella Casa più spiata d’Italia, rivelando che per lui sarebbe impossibile fare una comparsata con delle persone del genere: “Ma perché dopo un edizione così forte e piena di momenti iconici e indimenticabili, che senso avrebbe andare anche a fare una comparsata in questa edizione di individualisti, aldilà del GAME!!”.