GF Vip, Alex Belli squalificato dopo il confronto con Delia Duran

Come annunciato sui social network del “Grande Fratello Vip“, reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, nella puntata del 13 dicembre Delia Duran ha deciso nuovamente di entrare nella casa più spiata d’Italia per aver un confronto con il suo attuale compagno, Alex Belli.

L’attore nelle ultime settimane si è avvicinato sempre di più a Soleil Sorgè e, proprio per questo motivo, la sua famiglia tra cui la modella venezuelana, si sarebbe comportata in maniera fredda nei suoi confronti. L’esempio più lampante è sicuramente avvenuto nei giorni scorsi ove, quando tutti i gieffini hanno ricevuto un messaggio da parte della loro famiglia dopo l’annuncio del prolungamento, per l’attore di Parma nessuno si è fatto viso.

Il confronto con Delia e la squalifica

Il conduttore, prima di fare iniziare questo faccia a faccia con Delia, ci tiene a sottolineare nell’avere alcuni sospetti che i tre possano essersi organizzati un paio di settimane prima dell’inizio del “GF Vip”, escludendo un presunto coinvolgimento del programma.

Successivamente arriva il fatidico confronto tra i due piccioncini, ove Delia afferma di voler lasciare Alex dopo gli ultimi comportamenti tenuti in casa: “Nessuno ti ha abbandonato però nel treno ho visto l’ennesima schifezza che hai fatto. Io ho una dignità, che è quella che oggi mi porta a dirti che tra noi è finita. Tu non mi meriti, mi merito un uomo che mi valorizza. Tu non mi meriti… Mi dispiace, mi devi riconquistare. Andiamo via ora, dimostramelo!”.

Peccato che, proprio durante quel confronto, Alfonso Signorini ha chiamato il freeze e Alex Belli, avvicinandosi a Delia dopo le sue parole, ha violato il regolamento del programma. Proprio per questo motivo gli autori, insieme ai conduttori, sono costretti ad allontanarlo dal gioco.

Soleil, rimasta comunque spiazzata da Alex Belli, viene consolata da Sophie Codegoni e Giucas Casella per poi affermare a Katia Ricciarelli: “Che andassero a casa cornuti e felici”.