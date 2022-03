GF Vip, Alex Belli: "Sono felice per la vittoria di Jessica. Soleil? Noi funzioniamo grazie alla chimica artistica"

Come riportato testualmente da “Blog Tivvù” Alex Belli, ospite nuovamente a “Casa Chi” il format del settimanale diretto da Alfonso Signorini su Instagram, ha parlato della sua avventura al “Grande Fratello Vip” e dei suoi progetti futuri, tra cui una partecipazione a “La pupa e il secchione” però non da protagonista.

Si inizia però parlando della vittoria di Jessica Selassié, in cui ammette di essere entusiasta per il suo trionfo: “Sono felice per lei e sono felice anche per Delia. Il percorso che noi abbiamo fatto dimostra quanto abbiamo dato noi stessi, non possiamo non dirlo. Questo è stato il nostro Grande Fratello Vip. Abbiamo messo tanto in gioco, questa è la nostra vittoria”.

L’ex protagonista di “CentoVetrine” si è ritrovato al centro dell’attenzione grazie alla sua amicizia piuttosto speciale con Soleil Sorgè. L’italoamericana, attualmente opinionista a “La pupa e il secchione”, ha voluto chiudere ogni tipo di porta ad Alex Belli, ma a quanto pare l’attore sembra nutrire ancora un pizzico di speranza nei suoi confronti.

“Adesso che il GF Vip è finito non so come evolverà” afferma Alex parlando di Soleil per poi aggiungere: “Noi funzioniamo per la famosa chimica artistica. Era questa… ciò che noi avevamo era veramente questo. Gioco e amicizia. Siamo due matti scatenati che stanno bene insieme a fare spettacolo ed è una cosa molto lontana dalla storia d’amore”.

Come svelato da Alex Belli, il suo futuro al momento dovrebbe essere legato ancora al mondo televisivo. Infatti in questa intervista ammette di essere pronto a sbarcare a “La pupa e il secchione”, il reality di Italia 1 condotto da Barbara D’Urso, anche se esclude una sua presenza diretta negli studi di Mediaset: “Non posso giurare che non ci sarò. Anche se non sarò indirettamente coinvolto… Ci sarà un filone interno anche se io non sarò presente“.